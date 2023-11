Paul Aron liitus Hitechi F2 meeskonnaga

Hitech kinnitas neljapäeval koosseisu, millest selgub, et Aron hakkab vormel-2 sarjas sõitma koos belglase Amaury Cordeeliga. "Olen väga õnnelik, et saan 2024. aastal Hitechiga vormel-2 sarjas sõita. See on minu karjääris väga oluline samm," sõnas eestlane.

Samas meeskonnas sõitis aastail 2021-2022 ka Jüri Vips. "Ootan juba, et saaksin Hitechi meeskonnas enda oskusi arendada ja olen kindel, et saame koheselt hea hooga minema," lisas Aron.

19-aastane Aron teenis tänavu vormel-3 sarjas hooaja jooksul ühe etapivõidu ja jõudis veel kolmel korral pjedestaalile, lõpetades hooaja kokkuvõttes kolmandal kohal. Eelmisel nädalal tegi ta Abu Dhabis vormel-2 sarja debüüdi, kuid istus seal Tridenti meeskonna võistlusauto rooli taga.

Cordeeli jaoks on tulevane hooaeg vormel-3 sarjas kolmas. Tunamullu lõpetas ta üldarvestuses 17. kohaga (26 punkti), sel hooajal kogus ta kaheksa punkti ning lõpetas 20. kohaga.

Hitechi tiimijuht Clive Hatton ütles, et ootab noorte vormeliässadega koos töötamist. "Paul tõestas eelmisel hooajal, et on F3-sarjas tiitlipretendent," ütles ta. "Tahame näha, et nad töötaksid meeskonnaga, teeksid rajal häid esitusi ja võitleksid võitude eest."

Lõppenud hooajal sõitsid Hitechi eest ameeriklane Jak Crawford ja prantslane Isack Hadjar. Crawford võitis ka ühe sprindisõidu, aga kokkuvõttes kumbki kümne parema sekka ei mahtunud. Tiimide arvestuses sai Hitech 11 võistkonna konkurentsis kaheksanda koha.