Aron saab juuni jooksul kaks korda Audi rooli taha istuda

Alpine'i võistkonna reservsõitja esindas ka mullu kahel korral Sauberi võistkonda, mis nimetati tänavu ametlikult ümber Audi võistkonnaks. Audi teatas, et 22-aastane eestlane asendab Barcelona esimeses vabatreeningus Nico Hulkenbergi ning Austrias Gabriel Bortoletot.

Pärast sõitu naaseb Aron ülejäänud nädalavahetuseks Alpine'i juurde. "Pauli osalemine R26 autoga on kooskõlas FIA reeglitega, mille järgi peab iga vormel-1 sarja piloot igal hooajal kaheks vabatreeninguks loovutama oma koha noorpiloodile. See pakub noorele eestlasele võimaluse saada kogemust vormel-1 autoga, jätkates samas oma tööd tiimi juures," teatas Audi võistkond pressiteates.

2024. aasta F2-sarjas kolmanda koha saavutanud Aron liitus mullu Alpine'i vormel-1 tiimiga ning sai oma tiimi ja Sauberi eest kokku viiel korral vabatreeningul sõita.

Barcelona GP esimene vabatreening algab Eesti aja järgi reedel kell 14.30, Austria GP esimene treeningsessioon algab 26. juunil samal kellaajal.