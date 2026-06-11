X!

Aron saab juuni jooksul kaks korda Audi rooli taha istuda

sport
Paul Aron
Paul Aron Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Eibner
sport

Eesti vormelipiloot Paul Aron teeb tänavu kaasa kahel vabatreeningul Audi Revolut F1 Team võistlusauto roolis, esimest korda tuleval nädalavahetusel Barcelonas ning teist korda kuu lõpus Austrias.

Alpine'i võistkonna reservsõitja esindas ka mullu kahel korral Sauberi võistkonda, mis nimetati tänavu ametlikult ümber Audi võistkonnaks. Audi teatas, et 22-aastane eestlane asendab Barcelona esimeses vabatreeningus Nico Hulkenbergi ning Austrias Gabriel Bortoletot.

Pärast sõitu naaseb Aron ülejäänud nädalavahetuseks Alpine'i juurde. "Pauli osalemine R26 autoga on kooskõlas FIA reeglitega, mille järgi peab iga vormel-1 sarja piloot igal hooajal kaheks vabatreeninguks loovutama oma koha noorpiloodile. See pakub noorele eestlasele võimaluse saada kogemust vormel-1 autoga, jätkates samas oma tööd tiimi juures," teatas Audi võistkond pressiteates.

2024. aasta F2-sarjas kolmanda koha saavutanud Aron liitus mullu Alpine'i vormel-1 tiimiga ning sai oma tiimi ja Sauberi eest kokku viiel korral vabatreeningul sõita.

Barcelona GP esimene vabatreening algab Eesti aja järgi reedel kell 14.30, Austria GP esimene treeningsessioon algab 26. juunil samal kellaajal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

MM-i tänased mängud
21.35
ETV
A-alagrupp
Mehhiko – Lõuna-Aafrika Vabariik
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

viimased uudised

10:42

Selgusid meeste korvpallikoondise kandidaadid MM-valikmängudeks

10:14

17-aastane ameeriklane alistas Oslos olümpiavõitja, dos Santos Warholmi

09:37

Aron saab juuni jooksul kaks korda Audi rooli taha istuda

09:08

TÄNA OTSE | Mehhiko avab kaht finaali võõrustanud staadionil jalgpalli MM-i

08:59

VIDEO | 20-aastane tudeng uuendas tõkkejooksu maailmarekordit

08:31

Pärnu tüdruk püstitas TV 10 finaaletapil vanuseklassi Eesti rekordi

08:05

Ajaloolise tagasituleku teinud Knicks jõudis tiitlist võidu kaugusele

10.06

Legia viigistas suure võiduga finaalseeria, Drelli klubi kaotas avamatši

10.06

ETV spordisaade, 10. juuni

10.06

Teigamägi: Eesti sport vajab täna töörahu ja usaldust

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10.06

Suri Leedu korvpallikoondise kahe OM-pronksini tüürinud treener

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

10.06

Legia viigistas suure võiduga finaalseeria, Drelli klubi kaotas avamatši

10.06

Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

10.06

Pea kaotanud Brasiilia nägi sõprusmängus USA-ga kaheksat punast kaarti

10.06

Hambidge ületas tõkkejooksus 13 aastat püsinud Eesti rekordi

09.06

Eesti võitis Balti turniiri teist korda järjest

08:05

Ajaloolise tagasituleku teinud Knicks jõudis tiitlist võidu kaugusele

10.06

Euroliiga laieneb, EuroCup kasvab 32 meeskonnani

10.06

Tulevikulootus Oliver Kullamäe jätkab karjääri USA ülikoolis

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo