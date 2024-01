Paul Aron: vormel-1 võimalused tulevad ja lähevad nipsust

ERR rääkis Aroniga Tallinnas, kuhu huvilistele oli vaatamiseks välja pandud Mika Häkkinenile vormel-1 sarja MM-tiitli toonud McLaren-Mercedes. Kui lähedal Aron aga kuninglikule klassile tegelikult on?

"Raske öelda. Eks see on alati natuke teadmatus. Need võimalused tulevad ja lähevad nii kiiresti. Vormel-1 maailm on nii kiire maailm, et tuleb lihtsalt anda endast maksimum ja teha head tööd. Need võimalused tulevad nipsust ja lähevad ka nipsust. Tuleb lihtsalt valmis olla," sõnas Aron.

"Vormel-3-st minna vormel-2 on suurim vahe see, et mängu tulevad boksipeatused ja karbonpidurid. Mis ehk tavalisele inimesele ei kõla kui midagi erilist, aga need on pidurid, mis toimivad väga-väga kõrgel temperatuuril, 800-1000 kraadi. See tähendab, et selleks, et need pidurid toimiksid, tuleb neid soojas hoida ja seda on väga keeruline teha," rääkis Aron võistlussarjade erinevustest. "Vormel-2-s õpid kõik need vormelisõidu keerulised küljed, F2 pealt F1-e on see samm midagi etteaimamatut. See F1 auto on ikka väga eriline. Need on maailma kiireimad autod ja raske on seda ette kujutada, kui pole kunagi roolis istunud."

Kaks eelmist hooaega vormel-3 autoga võistelnud Aron tegi vormel-2 sarjaga esimese tutvuse eelmise hooaja viimasel etapil. Nüüd loodab veebruari alguses 20. sünnipäeva tähistav Aron kohaneda kiiresti uue auto ja Hitechi tiimiga.

"Tuleb anda endast maksimum ja tuleb loota, et ka tiim teeb tubli töö enda poolt ja saab selle uue autoga võimalikult kiiresti hakkama. Aerodünaamiline efekt tuleb nüüd auto põhjast, mitte tiibade pealt. Selle tõttu tuleb kogu auto seadistus ümber muuta. See tähendab, et iga tiim alustab põhimõtteliselt nullist. See, mis toimis vana autoga, ei toimi nüüd uue autoga," selgitas Aron. "Kuna autod on ka erinevalt seadistatud, siis muutub ka see, kuidas selle autoga sõidad ja iga sõitja sõidustiil. See on kindlasti väga huvitav ja minule kui esimest aastat F2 sarja sõitjale, mõjub see kindlasti positiivselt, sest kogenud sõitjatel pole enam sellist eelist. Aga väga raske on ikkagi midagi aimata. See üks päev, mis meil oli nüüd Barcelonas, oli pigem selleks, et kontrollida auto toimimist. Kiirusest saame reaalselt teada alles paari nädala pärast, kui saame Bahreinis kolm päeva testida."

Vormel-2 sarjas võistlevad 11 tiimi 22 võidusõitjat. Märtsi esimesel nädalavahetusel algav hooaeg koosneb 14 etapist. Aron tunnistab, et soove on lihtsam sõnastada kui eesmärke, milleks on vähe lähteandmeid.

"Esialgne plaan ja eesmärk oleks mahtuda kümne parema hulka, sest see on see, mis sõitudeks ümber pööratakse. Kuni oled esimestel etappidel TOP10 sõitja, siis kogud piisavalt punkte, et olla ikkagi tiitlimängus. Lõppkokkuvõttes kui see kiirus hooaja keskel tuleb, auto ja tiimiga on harjutud, siis saab äkki ka võitude peale mõelda," tõdes Aron.