VIDEO | Paul Aroni võistlusauto läks Macau GP-l põlema

Pühapäevast põhisõitu seitsmendalt kohalt alustanud Aron tõusis vormel-3 autode võidusõidus viiendale kohale, kuid eestlase sõit lõppes kaheksa ringi enne lõppu, kui ta võistlusautoga vastu rajabarjääri sõitis.

Pärast avariid süttis tema Prema vormel põlema, eestlane pääses õnneks kiiresti autost välja.

70. korda toimuv Macau GP kaasab 38. korda vormel-3 autod, aga ei kuulu FIA sarja etappide hulka. Aegade jooksul on Macau GP võitnud mitmed tulevased vormelispordi suurkujud nagu Michael Schumacher, Ayrton Senna, David Coulthard, Riccardo Patrese ja Ralf Schumacher.

Over at the #MacauGP Paul Aron has had a monumental shunt which has brought out the red flag ❌



Driver is out of the car ok ✅



x @fia #FIAF3WorldCup pic.twitter.com/e5lKQlH6Kj