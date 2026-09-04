Aron sai Itaalia GP vabatreeningul kirja kümnenda aja

Eesti vormelisõitja Paul Aron osales reedel Itaalia GP esimesel vabatreeningul ning sai 20 piloodi seas kirja kümnenda ringiaja.

Tänavu neljandat korda vabatreeningul osalenud Aron läks pärast esimest kiiret ringi 13. kohale, aga suutis seda sõidu jooksul veel parandada ning lõpuks kümnendaks kerkida (+1,169).

Monza ringrajal näitasid parimat minekut kodupubliku ees võistlevad Ferrarid, esikoha sai Charles Leclerc (1.23,008) ning teise koha Lewis Hamilton (+0,173). Esikolmikusse mahtus veel Mercedese mees George Russell (+0,304), kellele järgnesid Liam Lawson (Red Bull; +0,425) ning MM-sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes; +0,636).

Itaalia GP põhisõit algab pühapäeval kell 16.