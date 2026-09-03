Antonelli lükatakse Monzas stardirivi lõppu

Kodusel Monza ringrajal on Mercedese piloodil seega juba enne starti keeruline seis, aga MM-sarja kokkuvõttes hoiab ta hetkel siiski kindlat liidripositsiooni.

20-aastasel Mercedese sõitjal on koos 242 punkti ehk 59 enam kui teist kohta jagavatel brittidel George Russellil (Mercedes) ja Lewis Hamiltonil (Ferrari).

Tänavu kuus etappi võitnud Antonelli piirdus mullu ehk oma F1 debüüthooajal Monza ringrajal üheksanda kohaga.