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Antonelli lükatakse Monzas stardirivi lõppu

Vormelisport
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli Autor/allikas: SCANPIX / AP
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste sarja üldliider Kimi Antonelli autol tehakse planeeritud mootorivahetus ja sestap peab itaallane startima pühapäeval stardirivi lõpust.

Kodusel Monza ringrajal on Mercedese piloodil seega juba enne starti keeruline seis, aga MM-sarja kokkuvõttes hoiab ta hetkel siiski kindlat liidripositsiooni.

20-aastasel Mercedese sõitjal on koos 242 punkti ehk 59 enam kui teist kohta jagavatel brittidel George Russellil (Mercedes) ja Lewis Hamiltonil (Ferrari).

Tänavu kuus etappi võitnud Antonelli piirdus mullu ehk oma F1 debüüthooajal Monza ringrajal üheksanda kohaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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