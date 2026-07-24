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Aron: see oli mu senise karjääri kõige raskem vabatreening

Vormelisport
Paul Aron
Paul Aron Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / HB-Press-Agency
Vormelisport

Eesti vormelisõitja Paul Aron lõi reedel kaasa vormel-1 sarja Ungari GP vabatreeningul, kui sai Alpine'i roolis 19. koha.

22-aastane Aron sai oma karjääri kaheksandal treeningsessioonil parimaks ajaks kirja 1.22,168. Parimat minekut näitas Ferrari piloot Charles Leclerc, kelle ajaks jäi 1.19,075. Aron kaotas talle 3,093 sekundiga.

"Tänane vabatreening oli mu senise karjääri kõige raskem. Rajaolud olid väga-väga keerulised," kommenteeris Aron reede õhtul Delfi Spordile. "Kõigil oli väga palju vigu. Ma ei tundnud end autoga väga mugavalt," lisas eestlane, kelle sõnul jäi ta sessiooniga lõppkokkuvõttes siiski rahule.

"Ülejäänud nädalavahetus on kahjuks sama igav nagu alati," naeris Aron. "Pärast vabatrenni andsin tiimile tagasisidet, seejärel vaatasin teist vabatrenni ja nüüd on tänasega mu päev läbi. Homme olen jälle raja ääres, et kõike pealt kuulata ja valmis olla, et kui midagi peaks juhtuma, saaksin autosse hüpata."

Aronile ja Alpine'ile oli see hooaja esimeseks kohustuslikuks noorsõitja vabatreeninguks, kirja peab neid saama vähemalt kolm. Aron rääkis Delfile, et järgmine võimalus on peatselt tulemas. "Millal ja kus, peab tiim avalikustama, aga kindlasti see võimalus tuleb. Omalt pool olen ma väga suure ootusega valmis, et autosse tagasi hüpata," lisas ta.

Teisel vabatreeningul olid kiireimad Ferrarid, kui Lewis Hamilton sõitis välja 1.18,729 ning Leclerc kaotas talle 0,148 sekundiga. Teised sõitjad jäid seitsmekordsest maailmameistrist juba poole sekundi ja enama kaugusele. Ungari GP põhisõit algab pühapäeval kell 16.

Toimetaja: Anders Nõmm

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