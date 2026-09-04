Gasly jäi teist korda Monaco GP pjedestaalikohata

Gasly ületas 7. juunil toimunud Monaco GP-etapil finišijoone kolmandana, aga hiljem määrati talle boksist väljumisel kiiruse ületamise eest kaks viiesekundilist karistust, mis langetas prantslase seitsmendaks ning tõstis kolmandaks tema kaasmaalase Hadjari.

Alpine'i sõitja ületas boksiteel kiirust 0,1 ja 0,4 km/h. Meeskond esitas ametliku protesti, viidates, et FIA boksiteele sisenemisel kiirust mõõtev süsteem on vigane ja nädal hiljem rahuldatigi meeskonna protest. Selle peale esitasid oma vastuprotesti Red Bull, McLaren ja Racing Bulls, reedel kinnitas FIA sõltumatu apellatsioonikomitee, et algselt määratud karistus jääb jõusse.

Alpine'i apellatsioon tugines faktil, et kuigi Monaco GP-l arvutati boksiteele sisenedes kiirust 26,9-meetrisel lõigul, oli sõitjatel teoreetiliselt parimat sõidujoont järgides võimalik lõik läbida ka 26,1 meetriga. FIA apellatsioonikomitee hinnangul ei suutnud Alpine vääramatult tõestada, et Gasly ei ületanud kiirust; lisaks toodi välja, et teised meeskonnad olid oma kiirusepiirajad kalibreerinud esmase info põhjal, ent nende sõitjad ei ületanud kiirust.

Hadjari järel on Monaco GP neljas mees nüüd ametlikult Oscar Piastri (McLaren), viies-kuues Racing Bulli sõitjad Liam Lawson ja Arvid Lindblad ning Gasly langes seitsmendaks. Prantslane ja Alpine kaotasid nõnda üheksa punkti.