Tänak: kui nägin teiste rehvivalikuid, siis teadsin, et keegi peab eksima

Erinevalt konkurentidest panustati tugevatele rehvidele, mida võeti kaasa täiskomplekt. Pehmeid oli kaks. Nii sai eestlane sõita ralli pikimal katsel - Maria de las Cruces - nelja kõva rehviga, samas kui teistel olid all pehmed rehvid.

"Ma ei olnud isegi selles kindel, et kahe pehme rehvi kaasavõtmine on hea otsus, aga kui nägin teisi valikuid, siis mõistagi mõtlesin, et keegi meist eksib," kommenteeris eestlane väljaandele DirtFish.

"Sellises olukorras minnakse lihtsalt ehku peale, sa ei tea midagi ja sul pole varasemat kogemust. See temperatuur, see pinnasekate, varem pole sõidetud ja mingit aimu ei ole."

Olukorda raskendas asjaolu, et kruusarallidel pole hommikust hooldusaega ja otsus tuli langetada juba reede õhtul. Kui Tänakult küsiti, kas ta kahtles oma valiku osas, vastas eestlane: "Alati kahtled, kunagi ei tea."

"Nagu ma ütlesin, me pole varem neid katseid sõitnud ja seetõttu olid valikud nii erinevad, kuna ei olnud kogemusi," jätkas üldliider.

"Üldjuhul ei tähenda see seda, et vahed peavad tulema nii suured ja Elfyn [kaks rehvi lõhkunud ja teiselt kohalt neljandaks langenud Toyota sõitja Elfyn Evans - ERR] oli tegelikult üsna lähedal, aga ta eksis kümne kilomeetri jagu. Aga see oli ikkagi raske ring."