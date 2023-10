Paltser: viimastele rallidele mõeldes oli üllatus, et tehnika vastu pidas

Pärast Rootsi ralli võitu veebruaris jõudis Tänak enne Tšiilit kaheksal rallil esikolmikusse vaid korra, mitmel puhul sai saatuslikuks Fordi tehniline pool ning ka neljanda kohaga lõppenud eelmise, Kreeka ralli alguses sai Eesti ekipaaž veepumba parandamisele järgnenud hilinemise tõttu ligi neljaminutilise ajakaristuse. Kreekas järgnesid Tänakule Thierry Neuville (Hyundai; +42,1) ja Elfyn Evans (Toyota; +1.06,9).

"Eriti mõeldes viimastele rallidele, siis oli tõesti üllatus, et tehnika vastu pidas. Avapäeval oli korraks hüppelt maandudes hübriidiprobleem, aga muus osas oli suhteliselt turvaline nädalavahetus," rääkis ETV spordiuudiste stuudios ralliajakirjanik Rauno Paltser.

"Eks võidu peamine põhjus oli reedeõhtune rehvivalik, mitte keegi teine esikohaheitluses ei otsustanud millegipärast kõvema seguga rehve võtta, nemad läksid pehmema seguga. See maksis nendele kätte ja andis Tänakule väga hea eelise: vaid mõnest sekundist sai päeva lõpuks ligi minutiline edu," rääkis Paltser.

MM-hooaja lõpuni on jäänud veel kaks etappi, 26.-29. oktoobril sõidetakse Kesk-Euroopa ja 16.-19. novembril Jaapani ralli.

"MM-tiitli heitlus on läbi, aga püüda on üheksa punkti kaugusel olevat Neuville'i ja 40 kaugusel olevat Evansit. Hõbemedal on veel reaalne, aga näis, kuidas need kaks asfaldirallit lähevad. Asfaldil sõideti viimati aprillis, nüüd hakkab see osa nii-öelda nullist," ütles Paltser.

Nüüd tuleb Tänak kodumaale ja sõidab järgmisel nädalavahetusel Saaremaa rallil, kus tema kaardilugejaks on Robert Virves. "Eks koduteedele on alati hea tulla, eriti pärast sellist emotsiooni, mis Tšiilist tuli. Praamipiletid ja hotellikohad on ilmselt ammu välja müüdud. Saaremaa saab järgmisel nädalal olema ülerahvastatud," naeris Paltser.