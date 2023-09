Taaramäe: see aasta peab proovima lõpetada

Hispaania velotuur jätkus reedel karmi 134,7-kilomeetrise etapiga, mis kulmineerus raske tõusuga Col du Tourmalet mäekurus. Etapil 140. kohaga lõpetanud Rein Taaramäe (Intermarché - Circus - Wanty) ütles ERR-ile, et sel aastal on eesmärk Vuelta lihtsalt lõpuni sõita.

Taaramäe ei ole tänavusel Vueltal kõige paremat minekut sisse saanud, kuid teenis kümnendal etapil eraldistardist temposõidus 43. koha. Eelmisel laupäeval avaldas rattur veel lootust, et suudab mägistel etappidel häid tulemusi näidata.

Hispaania velotuur jõudiski reedel Püreneedesse, kus Taaramäe aga 140. kohaga lõpetas. Pärast etappi tõdes ta ERR-ile, et eesmärk on nüüd Vuelta lõpetada. "Lõpetada on vaja, midagi muud nagu ei oskagi," ütles Taaramäe.

Kas rattur on olukorraga leppinud? "Muidugi, see ei ole esimene kord. Ega siit enam paremaks ei lähe, see on selge. See aasta peab proovima lõpetada," sõnas Taaramäe.

Päev enne ütles ta ERR-ile, et on mägiste etappide eel mõne päevaga kuus kilo juurde võtnud.