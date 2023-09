Taaramäe: äkki tuleb mingi hea päev sisse ja saan midagi vägevat proovida

Liidrisärgis sõidab prantslane Lenny Martinez (Groupama-FDJ), kes edestab kaheksa sekundiga ameeriklast Sepp Kussi (Jumbo-Visma). Suursoosikuist on mullune Vuelta võitja, belglane Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) praegu üheksas, kaotades liidrile 2.47, tänavune Tour de France'i võitja, taanlane Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) on kümnes (+2.50) ja tänavune Giro d'Italia võitja Primož Roglic (Jumbo-Visma) 12. kohal (+2.58).

Laupäeval sõidetakse 165 km pikkune etapp, kus on kavas üks esimese, kolm teise ja üks kolmanda kategooria tõus.

Rein Taaramäe, 19. suurtuur sinu karjääris, nädal on Vueltast sõidetud. Milline on see nädal sinu jaoks olnud?

Olen oodanud paremat nädalat. Kuidagi enne Vueltat tundus, et kõik oli väga hea, aga kui Vuelta pihta hakkas, oli see väga kaootiline – Barcelonas paduvihm, mida polnud vist terve suve olnud ja sain seal kohe ühe kukkumisega hakkama. Sealt alates ei ole väga head jalga olnud. Muidugi on olnud ka kolm sprindipäeva, ei ole olnud väga võimalusi ka proovida, mis ma seal sprindis ikka… pole mul seal midagi teha. Eile (neljapäeval – toim) oli väga raske päev, üks lõpp oli Andorras mägedes, aga seal oli näha, et kraanid olid kuidagi väga kinni. Eile panin veel lisaks ka järgmise kukkumise. Ei ole olnud hea nädal, tugev väsimus on veel kontides pärast eilset etappi.

On sul sellele mingi diagnoos ka või on lihtsalt nii?

Ega ei oska öelda täpselt. Iga kord on organism erinev kui tuled suurtuurile – vahel tundub, et on ülihea ja tegelikult ei ole, vahel on vastupidi. Kahjuks ei ole niimoodi, et mustvalgel on asjad kirjas, teed need ära ja siis tead, kus maal oled. Praegu ei oska öelda, aga kaks nädalat on veel minna, äkki tuleb mingi hea päev ka sisse ja saan midagi vägevamat proovida.

Sa oled alati öelnud, et suurtuurid on nii pikad, et iga päev võib olla erinev enesetunne.

Täpselt. Suurtuuri käigus organismid ka taastuvad, ei lähe ainult kehvemaks, ei kuhju ainult väsimus. Näiteks tänane (reedene – toim) viietunnine, 200-kilomeetrine etapp oli suhteliselt lihtne, meie jaoks oli see nagu taastav päev. Loodame, et tuleb mingi parem päev sisse.

Selge, et profiile vaadates algab ronijate jaoks Vuelta nüüd. Mis sa nädalavahetuse etappidel tahad teha või proovida?

Ega ma äraootaval seisukohal pole. Kui laupäeval stardilipp käib, siis tuleb kohe hommikul, kui see sagimine hakkab pihta, sõita suurelt pundilt eest ära jooksikute grupiga, tuleb neile kaasa haakida ja proovida ise aktiivne olla. Kui mingi aeg jõudu ei ole, ei jõua sinna minna, siis on lihtsalt nii. Või kui eest maha jääb, ei ole ka vahet, vähemalt on üritatud. Aga tihtipeale ongi nii, et ei oskagi midagi oodata, aga proovid õnne, siis saadki sinna ette ja lõpuks sõidame võidu peale niimoodi. Vaatame. Tegelikult mulle sobivad päevad.

Tiimil tervikuna – vahetult enne velotuuri vahetus üks mees, kellelt te sprindis etapivõitu lootsite ja nüüd üks mägironija ka veel väljas. Mis sa tiimi kohta ütled?

Paberi peal oli meile võib-olla tuuri kiireim mees sprintide jaoks, aga jäi kohe haigeks. Ja meie võib-olla parim mägede mees, belglane Kobe Goossens kukkus endal põlve lõhki, õmblused ei lasknud pedaalida, ei lasknud jalga nurga alla panna. Aga kõige suurem tagasilöök oli enne tuuri, meie raudvara Louis Meintjes, kes kogu aeg sõidab kokkuvõttes esikümnesse, võeti tervisemuredega juba viis päeva enne Vueltat listist ära. Ega meil on kogu tiimil sama plaan, millest ma juba rääkisin – kui hommikul start käib, siis vaatame, proovime suurest grupist pageda ja eesmärk on etapp võita.

Tänavusel Vueltal on väga vägev stardinimekiri, suuri nimesid on palju. On sul olnud seni mingeid üllatusi või on laias laastus olnud seni, nagu arvasid? Võib-olla see, et Sepp Kuss on Jumbol praegu esinumber, on natuke üllatav?

Kussi tase oli ikkagi kõigile, kes asja jagavad, teada. Kuss on tegelikult suurtuuride mees, ta on ju aastaid olnud Roglicil viimane abimees mägedes. Natuke küsitav on see, et ta sõidab sel aastal juba kolmandat suurtuuri, kaua ta vastu peab. Hetkel punases särgis sõitev Lenny Martinez on 20-aastane noor, kes on juba sel aastal hooaja alguses päris mitmele heale tulemusele pihta saanud. Seda ka tegelikult ei tea, kaua Lenny seal kannatab niimoodi. Ta võib ka lõpuks päris kaugele jõuda. Põnev on!