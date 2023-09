Võimsalt lõpetanud Vingegaard vedas Jumbo-Visma 13. etapil kolmikvõiduni

Mägisel etapil jäid viimasel Col du Tourmalet' tõusul kõrgete kohtade eest võistlema 22 ratturit, kuid umbes kaheksa kilomeetrit enne finišijoont hakkas Vingegaard ründama ja jättis grupi enda selja taha. Kahekordne Prantsusmaa velotuuri võitja saavutas pooleminutilise edu ning pälvis lõpuks ajaga 3:51.10 võimsa etapivõidu, mis on tema karjääri esimene Hispaania velotuuril.

"Ma olen lihtsalt nii õnnelik ja ei oleks saanud kuidagi paremat päeva valida. [Reedel] on mu tütre sünnipäev ja tahtsin tema jaoks nii väga täna võit," ütles taanlane etapivõidu järel. "Meie plaan oli täna vastastelt veidi aega tagasi võtta, see juhtus."

Vingegaardilt küsiti, kas Jumbo-Visma plaan oli ka kolmikvõiduga lõpetada. "See oli plaanist veel parem," sõnas taanlane.

Team Jumbo-Visma at their very best!



Jonas Vingegaard cruises to the 2️⃣6️⃣th victory of his career at Stage 13 of #LaVuelta23 pic.twitter.com/u74Ed5Ocrd