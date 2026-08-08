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Taaramäe tõusis Türgis pjedestaalile

Jalgrattasport
Rein Taaramäe
Rein Taaramäe Autor/allikas: Ryo KODAMA
Jalgrattasport

Türgis lõppenud Kahramanmaras velotuuril (UCI 2.2) teenis Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) üldarvestuses kolmanda koha.

110,8-kilomeetrine finaaletapp sai lõpu suure grupifinišiga, milles esikoha pälvis serblane Dušan Rajovic (Solution Tech Nippo Rali; 2:16.03). Taaramäe tiimikaaslane Lucas Carstensen lõpetas võistluse kolmandana ja eestlane ise 41. kohal.

Üldarvestuses esiotsas muutusi ei toimunud. Velotuuri võitis ukrainlane Kyrylo Tsarenko (Solution Tech Nippo Rali), kes edestas tiimikaaslast Santiago Umbat kahe ja Taaramäed 31 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Kahramanmarasi velotuur ei olnud mägede poolest väga raske, aga see ei olnud ka täiesti sile võistlus. See oli selline mitmepäevasõit, mis sobib hästi minu sõidustiiliga, kuna ma ei ole puhas ronija," ütles Taaramäe.

"Türgis olid väga palavad ilmad ja seepärast oli oluline, et oleksid kuumaga harjunud. See oli tõenäoliselt hea, et ma valmistusin selleks sõiduks oma kodus sauna kasutades. Olen tänulik kogu meeskonnale ja toetajatele," jätkas ta. 

Guadeloupe velotuuri (UCI 2.2) kaheksandal etapil sõideti 19-kilomeetrine temposõit, kus Ron Rooni (Vendee U Primeo Energie; +0.25) teenis kuuenda koha. Päeva kiireima aja sõitis välja tema tiimikaaslane Alex Doltaire (24.43). Üldarvestuses jätkab liidrina ameeriklane Owen Cole (Entreposage Bluebird Quebec en velo). Rooni tõusis 19. kohale (+12.53). 

Velotuuril jääb sõita veel kaks etappi.

Toimetaja: Lisette Holst

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