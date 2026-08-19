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Vigastusest taastunud Roglic on Vueltal stardis

Jalgrattasport
Primož Roglic
Primož Roglic Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgrattasport

Juulis õnnetusse sattunud Sloveenia rattur Primož Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) pidi loobuma kahest võistlusest, mis eelnesid Vuelta a Espanale. Ratturi meeskond andis aga teada, et sloveen on valmis Hispaania velotuuril osalema.

36-aastane sloveen sai juulis treeningul autolt löögi ja pidi vahele jätma Clasica San Sebastiani ja Vuelta a Burgose sõidud.

Vuelta on Roglici hooaja peamine eesmärk ja ainus suurtuur, kus rattatäht tänavu osaleb.

Roglici meeskond Red Bull-Bora-Hansgrohe avalikustas teisipäeval sõitjad laupäeval algavaks võistluseks. Tadej Pogacari kõrval oli seal ka Primož Roglici nimi, kes mõlemad on Vueltal tähelepanu keskpunktis. 

Ajalehe La Gazzetta dello Sport andmetel ei ole Roglicil ambitsiooni võita üldarvestust. Ta on neljakordne Vuelta võitja, jagades rekordit Roberto Herasiga.

Kaasmaalane Tadej Pogacar, kes võitis ülekaalukalt Tour de France'i, sihib seevastu enda seni puuduvat Vuelta võidutiitlit.

Hispaania velotuur algab laupäeval Monacos ja lõpeb 13. septembril Granadas.

Toimetaja: Lisette Holst

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