Taaramäe temposõidust: andsin endast maksimumi

Ganna läbis distantsi ajaga 27 minutit ja 39 sekundit, edestades belglast Remco Evenepoeli (Soudal - Quick Step) 16 sekundiga. Vähem kui minutiga kaotasid võitjale veel sloveen Primož Roglic (Jumbo-Visma; +0.36), portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates; +0.50) ja venelane Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe; +0.52).

Velotuuri üldliidriks jäi ameeriklane Sepp Kuss (Jumbo-Visma), kes sai temposõidus minuti ja 29-sekundilise kaotusega 13. koha. Üldarvestuses edestab Kuss lähimat jälitajat hispaanlast Marc Soleri (UAE Team Emirates) 26 sekundiga. Evenepoel kerkis temposõidu järel kolmandaks (+1.09) ja Roglic neljandaks (+1.36).

Rein Taaramäe kaotas Gannale kahe minuti ja 56 sekundiga ning lõpetas 43. positsioonil.

"Valmistusin pigem rahulikult, üle ei stressanud. Tean, et hetkel on vorm pigem keskpärane. Isegi kui tippvormis oleksin, siis oleks maailma tippudele raske vastu saada," rääkis Taaramäe ERR-ile. "Viimase hetkeni ei teadnud, kuidas sõidan, aga kui stardirambilt alla tulin, siis vaatasin, et hea ja turvaline rada, kena ilm, lihtsad kurvid. Otsustasin endast maksimumi anda."

Taaramäe on velotuuri kokkuvõttes 106. (+1:20.08). Sõita jääb veel 11 etappi. "Hetkel elan päev korraga. Tean, et homne etapp lõppeb mäkketõusuga. Sellistel etappidel on minu eesmärk jooksikutega võimalikult kaua koos sõita. Siledamatel etappidel aitan meeskonna sprinterit," lisas Taaramäe.