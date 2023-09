Taaramäe 14. etapi eel: tulebki läbi valude sõita

Sel aastal Hispaania velotuuril kõvasti pingutama pidanud Rein Taaramäe (Intermarché - Circus - Wanty) selgitas laupäeval enne 14. etappi ERR-ile, et karmid Püreneede tõusud ei teegi niivõrd füüsiliselt valu, vaid on pigem vaimselt keerulised.

Reedel jõudis Hispaania velotuur legendaarsetele Püreneede tõusudele, kus Taaramäe 13. etapil 140. kohaga lõpetas. Pärast etappi tõdes ta ERR-ile, et eesmärk on lihtsalt sel aastal Vueltal lõpuni jõuda.

Laupäeval ütles rattur enne järjekordset mägist etappi, et keha ei taha temaga koostööd teha. "Ega ma ise ka täpselt ei tea. Ma enne tuuri ütlesin, et enesetunne on liiga hea ja ettevalmistus on hea olnud, aga millegipärast on asi täiesti error'is," sõnas Taaramäe.

"Paremaks ilmselt ei lähe ja mingit selgitust on raske öelda. Ei ole selliseid masinaid välja mõeldud, mis ütlevad, et kus mis valesti on läinud. Eks ma natuke võin aimata," lisas rattur.

Hispaania velotuur on üks kannatuste rada ja Taaramäe on sel aastal seda vägagi raskelt tundnud. Kui ränk seisund tegelikult on? "See ei olegi füüsiliselt niivõrd valus, see on vaimselt valus. Füüsis ei kannata jõudu välja anda, jõudu ei ole. Siis toimubki lihtsalt lõpetamine, lihtsalt rattaga mäest üles sõita on juba raske," ütles eestlane.

"Selg on valus, põlved jäävad valusaks. Kui energiat ja jõudu ei ole, siis keha hakkab kompenseerima mingeid muid kohti. See on päris valus, tulebki läbi valude sõita," sõnas Taaramäe.

Hispaania velotuur jätkub laupäeval 156,2-kilomeetrise etapiga Sauveterre-de-Bearnist Larra-Belaguasse. Etapi vältel peavad ratturid ületama kaks erikategooria tõusu ning ühe esimese kategooria tõusu.

Jumbo-Visma meeskonna ratturid pälvisid reedel kolmikvõidu, üldliidrina jätkab ameeriklane Sepp Kuss. Rein Taaramäe on pärast 13 etappi üldarvestuses 113. positsioonil.