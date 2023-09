Taaramäe jättis Vuelta pooleli, Evenepoel sai emotsionaalse võidu

Taaramäe jaoks on tänavune Hispaania velotuur olnud korralik kannatuste rada. "Ma ütlesin enne tuuri, et enesetunne on liiga hea ja ettevalmistus on hea olnud, aga millegipärast on asi täiesti error'is," sõnas Taaramäe enne 14. etapi algust ERR-ile. "Paremaks ilmselt ei lähe ja mingit selgitust on raske öelda. Ei ole selliseid masinaid välja mõeldud, mis ütlevad, et kus mis valesti on läinud."

Laupäevane kolme üliraske tõusuga 14. etapp osutuski eestlase jaoks liiga karmiks katsumuseks ning ta otsustas umbes 50 kilomeetrit enne finišijoont sadulast tulla.

Püreneedes hakkasid laupäeval esikoha nimel võitlema Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ja Romain Bardet (DSM-Firmenich), kes läksid teistelt eest 75 km enne etapi lõppu, mullu Vuelta võitnud belglane tegi otsustava käigu Puerto de Belagua tõusul 3,9 km enne finišijoont ja prantslasel polnud talle vastuseid.

Bardet kaotas Evenepoelile lõpuks 1.12, kolmas oli Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny; +6.33). Ühtlasi kerkis belglane mägedesärki.

Evenepoel oli finišijoont ületades nähtavalt emotsionaalne; reedesel etapil kaotas ta Tourmalet'l võitjatele ligi pool tundi ja minetas võimaluse oma mullust üldvõitu kaitsta.

Kõik kokkuvõtte peale sõitvad mehed jõudsid pärale 8.20 pärast Evenepoeli ehk liidrina jätkab ameeriklane Sepp Kuss, Primož Roglic kaotab talle 1.37 ja Jonas Vingegaard (kõik Jumbo-Visma) 1.44.