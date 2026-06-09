Taaramäe sõitis Koreas välja isikliku rekordi ja lõpetas viiendana

116,2-kilomeetrise avaetapi võitis itaallane Simone Raccani (Team UKYO) ajaga 2:48.35. Taaramäe kaotas võitjale viis sekundit.

"Hästi kõva tempo oli päev otsa, rahulikku momenti polnudki. Peale 25 kilomeetrit paugutamist tekkis ette kümnemeheline grupp. Läksime tõusu peal eest ja tuuri kõige kõvemad mehed olidki seal sees. Kuidagi suutsin ise ka seal ära istuda," kirjeldas Taaramäe võistluse käiku.

Eestlase sõnul kujunes päev erakordselt intensiivseks. "Tegin täna isegi oma elu kõige kõvemad kümme minutit võimsuse poolest, mida kunagi sõitnud olen – 480 vatti! Etapi jooksul keskmiselt sõidetud vatid on võrreldavad World Touri tempoga," ütles ta.

Viimasel tõusul jäi Taaramäe esigrupist mõneks hetkeks maha, kuid suutis laskumisel vahe tagasi sõita.

"Lõpus minust finišeerijat ei olnud. Tõusin sadulast küll püsti, aga jalad olid täiesti krampis. Tegelikult olid need suurest pingutusest viimased 30 kilomeetrit krampis olnud," sõnas Taaramäe.

Gyeongnami velotuuri teine etapp sõidetakse Tongyeongi ümbruses ning selle pikkuseks on 104,8 kilomeetrit. Taaramäe hinnangul ootab rattureid ees lühike, kuid väga künklik päev. "Ühtki siledat kohta seal ei ole. Päris Otepää ei ole, kuid tõusud on natuke pikemad ja järsemad," märkis ta.