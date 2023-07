Djokovic tahab, et Wimbledonis algaks mängud varem

Wimbledonis algab võistluspäev kohaliku aja järgi kell 13 ning õhtul kell 23 saabub öörahu, pärast mida enam tennist mängida ei tohi. 36-aastane serblane võitis pühapäeva õhtul kaheksandikfinaalis poolaka Hubert Hurkaczi vastu kaks esimest setti, aga öörahu tõttu jäeti matš siis pooleli. Kui mängijad esmaspäeval väljakule naasid, võitis Hurkacz kolmanda seti, enne kui Djokovic seejärel edasipääsu tagas.

Pärast mängu rääkis Djokovic pressikonverentsil, et Wimbledoni võistluspäev peaks algama varem. "Muidugi on öörahu reeglit palju raskem muuta, mõistan seda, sest mängime elamupiirkonnas. Arvan, et mängude algust peaks tõstma vähemalt kella 12-ks, see muudaks asja," sõnas serblane.

Djokovic rääkis, et ka õhtu viimases matšis mängides algab tema soojendus lõunal. "Mõlema mängu [nii Hurkaczi kui eelnevas ringis Stanislas Wawrinka vastu] eel hakkasin soojendusega peale kella 13 paiku. Siis on küsimus, kas lähed tagasi oma majutuspaika või jääd paigale. Otsustasin jääda ning ootasin oma matši [Wawrinka] algust seitse tundi. Täna [esmaspäeval] mõtlesin, et mul on vähemalt poolteist tundi aega, aga 20 minuti järel kutsuti meid juba väljakule, sest meile eelnenud kohtumises anti loobumisvõit."

"See on tennis, see on ettearvamatu ja pead olema valmis mõlema stsenaariumi jaoks. Neid probleeme saab erinevatel viisidel ennetada," lisas Djokovic.