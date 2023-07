VIDEO | Protesteerijad segasid Teemantliiga etapil Rasmus Mägi finišit

Kolmandal rajal jooksnud Mägi oli viimast tõket ületades neljas, ent veidi enne finišijoont olid end sisse seadnud ühenduse A22 Network kliimaaktivistid, kes blokeerisid jooksjate tee omaalgatusliku finišilindiga.

Teisel kohal jooksnud itaallane Alessandro Sibilio pidi nii palju tempot aeglustama, et langes lõpuks neljandaks, teise koha teenis Kyron McMaster (48,94) ja Mägi ületas finišijoone kolmandana (49,04).

Rootsi meedia sõnul oli aktivistide lindil tekst "peatage turba kaevandamine".

Kindla võidu võttis norralane Karsten Warholm, kes sai märgades tingimustes kirja aja 47,57. Maailmarekordimees jooksis kaheksandal rajal, kuhu aktivistide lint ei ulatunud.

