Mägi protestijatest: ma arvan, et maailm sellest parem paik ei ole

Stockholmis peetud Teemantliiga etapil võitis 400 meetri tõkkejooksu Karsten Warholm 47,57 sekundiga. Norralasest ala maailmarekordimees jooksis äärmisel kaheksandal rajal ja ootamatult finiširuudustiku ette ilmunud kliimaaktivisid teda ei seganud.

Viis protestijat takistasid teiste meeste lõpuspurti. Mägi jooksis kolmandal rajal ja pidi finišeerimiseks jooksma läbi protestijate käes olnud plakatist, millel oli kiri "Peatage turba kaevandamine". Sellises täiesti ootamatus situatsioonis esmakordselt võistelnud Mägi ütles, et nägi viimase tõkke ületamise eel, et finišialas toimub midagi tavatut.

"Kuni üheksanda tõkkeni oli kõik justkui hästi ja enne kümnendat tõket tajusin, et midagi on valesti," lausus eestlane ERR-ile. "Silmanurgast nägin ja esmalt mõtlesin, et kõlar või stardipakk on rajale jäänud, siis askeldasid inimesed seal ja siis oli endal tõkkeületamine, mis kõige paremini ei sujunud."

"Seejärel mõtlesin, et tegu on finišilindiga, millest peab läbi jooksma, aga sellest läbi joostes sain aru, et natuke liiga tugev oli see selle jaoks. Ma usun, et keegi jooksjatest haiget ei saanud."

Mägi lõpetas jooksu kolmandana 49,04 sekundiga. Neljandaks langes samuti reklaamribast läbi jooksma pidanud itaallane Alessandro Sibilio. Kui palju sajandikke protestijate tõttu kaduma läks, ei hakanud Mägi spekuleerima.

"Ma arvan, et lõpuruudustikus mina ilmselt võitsin ühe koha. Kaotas ilmselt kõige rohkem itaallane, aga viimasel tõkkel sellise väikse fookuse kadumise tõttu mina kaotasin võibolla üks-kaks kohta," pakkus Mägi.

"Sajandikke arvutada ei ole mõtet. Jooksu tingimused olid ka keerulised. Eks ta segas meid kõiki erineval määral, et kes ja millal seda olukorda taipas või nägi. Lõpuruudustikus ilmselgelt segas see Sibiliot kõige rohkem."

Rootsi politsei arreteeris sportlaste sooritust seganud viis protestijat ja neile esitatakse kindlad süüdistused. "Justkui läks kõik õnnelikult, aga ma arvan, et maailm sellest parem paik ei ole," jätkas eestlane. "Oma kliimaeesmärki nad ilmselt ka ei täitnud. Eetriaega said nad, ma arvan, üsna minimaalselt."

Stockholmi eel Euroopa mängudel 48,63 sekundiga hõbeda saanud Mägi loodab enne Eesti meistrivõistlusi teha veel ühe tugeva välisvõistluse.