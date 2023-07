Marus Warholm: meelt võib avaldada, aga mitte nii

Ühenduse A22 Network kliimaaktivistid olid vahetult enne pühapäevast jooksu üle kuue raja tõmmanud omaalgatusliku finišilindi, mis mõjutas kõiki sportlasi, välja arvatud äärmisel rajal jooksnud maailmarekordimeest Karsten Warholmi.

Rasmus Mägi tõusis finišikaoses kolmandaks, kuid peale norralase (47,57) kaotasid kõik protesteerijate tõttu aega.

"Protesteerimine on lubatud, aga see ei ole viis, kuidas seda teha," rääkis Warholm intervjuus NRK-le. "See on lugupidamatu inimeste suhtes, kes on siin oma tööd tegemas. See ajab mind marru," lisas norralane.

Oma pahameelt väljendas NRK-le ka Stockholmi Teemantliiga etapi pealik Jan Kowalski. "See on kurb. Oleme kogu aasta valmistunud, siis tulevad inimesed, kes meie töö hävitavad. See on illegaalne, see on vastuvõetamatu. Me võime raja ümber panna kolm meetrit kõrged aiad, aga see oleks kole. Kui palju peaksime barjääre püstitama? Need on keerulised küsimused," tõdes Kowalski.