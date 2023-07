Loubet: pean paremaks mehaanikuks saama

26-aastase Loubet' hooaeg ei ole kõige paremini alanud ning prantslane hoiab pärast seitset etappi hooaja üldarvestuses üheksandat kohta. Kahel korral on ta saavutanud seitsmenda koha, kuid ei ole veel sellest paremat suutnud, ka Keenia rallil pidi Loubet leppima seitsmenda kohaga.

Keenias pidid Loubet ja kaardilugeja Nicolas Gilsoul pidevalt mehaaniliste probleemidega tegelema, ralli eelviimasel katsel oli neil probleem M-Spordi Fordi turboga. "Kahjuks tekkis meil enne punktikatset turboga probleem, seega me ei saanud päriselt punktikatsel võistelda. See oli väga frustreeriv, sest olime enne punktikatset hea rütmi kätte saanud," ütles prantslane.

"Mulle tundub, et pean just detailide osas paremaks mehaanikuks saama, sest usun, et me oleks suutnud selle probleemi enne punktikatset ära lahendada. Meil läheb liiga palju aega nende asjade tuvastamisega, nii lihtne ongi," lisas Loubet.

Pärast seitset etappi juhib autoralli MM-sarja soomlane Kalle Rovanperä (Toyota), kes on kogunud 140 punkti. Teisel kohal on tiimikaaslane Elfyn Evans 99 punktiga ning kolmandal kohal on samuti Toyota piloot Sebastien Ogier, kes on kogunud 98 punkti. Temaga sama palju punkte on Ott Tänakul (M-Sport), viiendal kohal on Thierry Neuville (Hyundai) 93 punktiga. Loubet on 20 punktiga üheksandal kohal.

Järgmine WRC etapp toimub Eestis ja saab alguse 20. juulil.