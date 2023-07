Rootsi korvpallitäht avaldas kahetsust CSKA-ga liitumise osas

Enne CSKA-ga liitumist oli Jerebkol karjääris pikk paus, sest 2021. aasta jaanuaris lahkus ta Moskva oblasti Himkist ja pärast seda polnud rootslasel enda sõnul muid variante laual.

Mullu veebruaris algas sõjategevus Ukrainas, mistõttu katkestas suur osa spordimaailmast Venemaaga sidemed, aga Jerebko otsustas siiski märtsi lõpus CSKA-ga liituda.

Kõiget päev hiljem teatas Rootsi korvpalliliit, et eemaldab mängija rahvuskoondisest ja lisaks kaotas pallur ka vähemalt ühe isikliku sponsori. Ta mängis CSKA-s hooaja lõpuni ehk veel vaid mõne kuu.

Praeguseks 36-aastane korvpallur, kel seljataga ka pikk NBA karjäär, põhjendas otsust intervjuus uudisteagentuurile Reuters. "Ma ei olnud pea poolteist aastat korvpalli mänginud ja tundsin, et mul pole pakkumisi," sõnas ääremängija.

"Sain neilt [CSKA-lt] pakkumise ja võtsin selle vastu. Sel ajal mõtlesin üksnes korvpallile ja see asi läks täiesti valesti. Nüüd ma kahetsen seda ja kui ma saaks minna ajas tagasi, siis ma seda ei teeks."

Jerebko, kel on isa kaudu ka Venemaa juured, lükkab tagasi, et langetas otsuse raha pärast. "Ma olen alates 18-aastasest peale mänginud profikorvpalli ja neist kaks viimast kuud CSKA-s. Kas raha mängis rolli? Kindlasti mitte."

Ta ei osanud oma sõnul ette näha Rootsi korvpalliavalikkuse reaktsiooni. "Mul oli kindel siht pääseda tagasi NBA-sse. Mul ei olnud teisi pakkumisi, nii et võtsin selle vastu. Samas ei taha ma kedagi süüdistada - ma ise olen süüdi. Aga me kõik teeme vigu, oleme kõik inimesed."

Lõppenud hooajal ta ühtegi meeskonda ei esindanud. Jerebko on enda sõnul otsinud kontakti Rootsi korvpalliliiduga, et taas ree peale saada ja karjääriga jätkata. "Ma arvan, et pall on nende käes," sõnas ta. "Ma võtsin nendega novembris ühendust, kontakteerusin sotsiaalmeedia kaudu ega saanud vastust."

Aastatel 2009-2019 mängis Jerebko NBA-s Detroit Pistonsi, Boston Celticsi, Utah Jazzi ja Golden State Warriorsi eest. Neist Warriorsiga jõudis ta 2019. aastal ka finaalseeriasse, kus tuli tunnistada Toronto Raptorsi paremust.

Kokku on pidanud ta maailma tugevaimas liigas 635 kohtumist ning visanud neis keskmiselt 6,2 punkti ja võtnud 4,0 lauapalli.