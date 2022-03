Jerebko heideti pärast Moskva klubiga liitumist Rootsi koondisest välja

Rootsi korvpalliliit kinnitas oma avalduses, et seni, kuni Jerebko kannab CSKA särki, ei ole tal võimalik ühelgi tingimusel rahvuskoondist esindada.

"Alaliidu peasekretär Fredrik Joulamo rääkis Jonas Jerebkoga Venemaa klubiga liitumise teemal ja tõi välja, et see otsus on selgelt vastuolus alaliidu väärtustega ja selge hoiakuga Venemaa tegevuse suhtes. Pärast seda vestlust oleme kahjuks sunnitud teatama, et Jonas Jerebkol pole enam võimalik koondist esindada," kirjutas Rootsi korvpalliliit avalduses.

Jerebkoga on koostöö lõpetanud ka joogifirmad Vitamin Well ja Nocco.

Rootsi korvpalliliit kordas, et mõistab hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse. Hiljutises kodumängus Horvaatia vastu, jagasid kõik mängijad, sealhulgas Jerebko, sõnumeid rahu nimel.

Praegust olukorda Jerebko ise kommenteerinud pole.