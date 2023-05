Warriorsi nelja tiitlini juhtinud tiimidirektor astus tagasi

"On lihtsalt aeg," ütles 48-aastane Myers, kes Myers liitus Warriorsiga 2011. aastal, kui meeskonna peadirektor oli Larry Riley, kuid sai ise peadirektoriks juba järgmise aasta aprillis.

Warriorsi omanik Joe Lacob ütles ESPN-ile, et ei mõista, miks Myers tagasi astuda otsustas. "Ma ei hakka teile ütlema, et mõistan, miks ta seda tegi, sest ma tõesti ei tea. Aga see ei olegi asi, mida mina mõistma peaks. Tahan, et ta lihtsalt õnnelik oleks," ütles Lacob.

Myers selgitas teisipäeva hilisõhtul pressikonverentsil, et ei ole enam ametist niivõrd sisse võetud. "Põhiasi on see, et see töö, mida ma teen, nõuab täielikku pühendumist ja pingutust. 1000 protsenti. Kui sa seda ei suuda, siis sa ei peaks seda tegema," sõnas Myers.

Pärast Myersi ülevõtmist 2012. aastal lisas Warriors meeskonnale Stephen Curry ja Klay Thompsoni kõrvale mitu olulist panustajat, sealhulgas kaitsespetsialisti Draymond Greeni ning Harrison Barnesi. 2014. aastal palkas Myers klubi peatreeneriks Steve Kerri, kes juhendas Warriorsi 2015. aastal Cleveland Cavaliersi vastu meistritiitlini.

2016. aastal mängis põhihooajal vaid üheksa mängu kaotanud Warriors finaalseerias Cleveland Cavaliersi vastu maha kolm-üks eduseisu. Järgmiseks hooajaks tõi Myers klubisse Kevin Duranti, kes aitas Warriorsi taas NBA tippu. 2017. aasta finaalis alistas Warriors Clevelandi neli-üks, järgnenud hooajal kohtus Warriors finaalseerias taas Cavaliersiga, kuid pühkis siis LeBron Jamesi juhitud meeskonna nelja mänguga seeriast.

2019. aasta finaalis jäi Warriors kaks-neli Toronto Raptorsile alla ning järgmisel kahel hooajal meeskond enam finaali ei jõudnud. 2022. aasta play-off'ides sai Warriors taas finaali, kus alistasid Boston Celticsi neli-kaks.

Warriors võitis 2022-2023 hooajal 44 mängu ning pääses läänekonverentsis kuuenda klubina play-off'i, vältides play-in turniiri. Hooajajärgse lõputurniiri avaringis alistas Warriors seitsmendas mängus Sacramento Kingsi, kuid jäi teises ringis Los Angeles Lakersile neli-kaks alla.