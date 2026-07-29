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Green jätkab tuleval hooajal Golden State'is

Korvpall
Draymond Green
Draymond Green Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

NBA meeskond Golden State Warriorsi tugitala Draymond Green sõlmis koduklubiga uue ühe aasta pikkuse lepingu.

Warriorsiga neli korda NBA meistriks tulnud ääremängija loobus sel suvel oma lepingus olnud lisa-aastast, et anda oma meeskonnale rohkem paindlikkust LeBron Jamesi allkirja jahtida. James otsustas siiski Philadelphia 76ersi kasuks, misjärel sõlmis Green Warriorsiga uue aastase lepingu, mille väärtus on 27,7 miljonit dollarit.

Green on veetnud Golden State'is 14 hooaega ning aktiivsetest mängijatest on ühe tiimi juures olnud kauem aega vaid üks mees: tiimikaaslane Stephen Curry, kes on olnud Warriorsi särgis 18 hooaega.

Golden State tuli viimati NBA meistriks 2022. aastal, kuid tegi seda mõnevõrra ootamatult. Tiimi tähed olid tol hooajal ja play-off'is suurepärased, aga kaks aastat hiljem lahkus Curry ja Greeni kauaaegne kaaslane Klay Thompson meeskonnast. Warriors on meistritiitlile järgnenud neljast hooajast kahel play-off'i jõudnud, aga pole veerandfinaalist edasi pääsenud.

NBA lähiajaloo võimsaima tiimi tuleviku kohal on seega päris mitu küsimärki, Curry tähistas kevadel 38. sünnipäeva ning Green on 36-aastane. Warriors tegi eelmise aasta veebruaris suure manöövri, kui tiimi toodi Jimmy Butler, kuid ääremees vigastas selle aasta jaanuaris raskelt põlve ning pidi hooaja lõpetama. Warriors üritas seejärel Milwaukee Bucksilt hankida Giannis Antetokounmpot, kuid kreeklane liikus sel suvel vahetustehinguga hoopis Miami Heati. Warriorsil ei ole palju muid variante tiimi tugevdada, lisaks piiravad võimalusi Curry ja Butleri hiiglaslikud lepingud.

Tänavuses draft'is lisati meeskonda Michigani ääremees Yaxel Lendeborg, lisaks toodi koosseisu lätlane Kristaps Porzingis, aga tugevas läänekonverentsis läbilöömiseks oleks päris kindlasti vaja veel üht-kaht vangerdust.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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