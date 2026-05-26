X!

New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

Korvpall
New York Knicks idakonverentsi võitu tähistamas
New York Knicks idakonverentsi võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Kahekordne korvpalliliiga NBA meister New York Knicks jõudis esimest korda pärast aastat 1999 taas finaali, kui alistas Cleveland Cavaliersi idakonverentsi finaalseerias kuivalt neli-null.

Esmaspäevases seeria neljandas mängus viskas Knicks juba avaveerandil Cavaliersi kodusaalis 38 punkti ja võitis avapoolaja 19 punktiga, võõrustajad ei jõudnud teisel poolajal lähemale ja nii läks Knicksile kirja 130:93 võit. Ida finaalseeria kuulus New Yorgi meeskonnale seega mängudega neli-null, kõigis mängudes oli Knicksi ülekaal vähemalt 11-punktiline.

Esmaspäeval kogusid kuus Knicksi mängijat kahekohalise punktisumma, Karl-Anthony Towns viskas võitjate kasuks 19 punkti ja võttis 14 lauapalli. OG Anunoby lisas 17 ja pingilt alustanud Landry Shamet 16 punkti. Knicks võitis lauavõitluse koguni 60:33 ja võttis sealjuures 20 ründelauda, Cavaliersi resultatiivseim oli 31 punkti visanud Donovan Mitchell.

1970. ja 1973. aastal NBA meistriks kroonitud Knicks on hiljem veel kaks korda finaalis mänginud, kui jäi 1994. aastal seitsmes mängus alla Houston Rocketsile ja 1999. aastal viies mängus San Antonio Spursile. Just Spurs võib läänekonverentsist vastaseks tulla ka tänavu, nende seeria tiitlikaitsja Oklahoma City Thunderi vastu on viigis kaks-kaks. Mullu kaotas Knicks idakonverentsi finaalis Indiana Pacersile.

"Mängisime väga hästi," sõnas Knicksi peatreener Mike Brown. "Jõuad konverentsi finaali ja viskad ründelaudadest ning kiirrünnakutest 65 punkti: ma ei tea, kas olen kunagi midagi sellist näinud. Tahtsime tempot kõrgel hoida," lisas 2007. aastal ka Cleveland Cavaliersiga finaali jõudnud Brown.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

08:36

New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

25.05

Aivar Kuusmaa jätkab Tartu Ülikooli peatreenerina veel kaks hooaega

25.05

San Antonio tasakaalustas Wembanyama vedamisel seisu

25.05

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

24.05

Hallik: Dorbek ei tahtnud sekundikski alla anda ja see sõnum jõudis ka teisteni

24.05

Nord Cup näitas, et korvpalli kandepind on Eestis lai

24.05

Jõesaare klubi astus sammu finaali suunas

24.05

Makke: Dorbek pidas enne mängu kõne ja see tõi mehed üles

24.05

New York Knicks jõudis NBA finaalist ühe võidu kaugusele

23.05

Toom: kui neljandas mängus samu asju teha, saame Tartus peo püsti panna

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat

23.05

Ajalooliselt kehvasti alustanud Thunder asus siiski seeriat juhtima

22.05

Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

22.05

Rannula tüüris Legia poolfinaali

22.05

Knicks sai ka teist korda Cavaliersist jagu

videod

sport.err.ee uudised

10:19

Leok lõpetas Prantsusmaa EM-etapi 12. kohal

09:46

Tamm jõudis Prantsusmaal pjedestaalile ja oli parim noorrattur

09:15

Hispaaniale värava löönud Neltsas: pingutuse koha pealt oli väga hästi

08:36

New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

08:07

Teigamägi EOK raha jagamisest: süsteem peab olema nii aus kui võimalik

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

25.05

Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

25.05

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

25.05

ETV spordisaade, 25. mai

25.05

Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

25.05

Pippi Lotta Enok loobus Götzise mitmevõistlusest

25.05

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

25.05

Superbike'ide mõõduvõtu Porsche Ringil võitis Saarmaa

25.05

Vanameister Wawrinka jättis Roland Garrosi väljakutega hüvasti

loetumad

25.05

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

25.05

Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas mitut Eesti rekordit Uuendatud

25.05

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

25.05

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

25.05

Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

24.05

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

25.05

Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

25.05

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

24.05

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo