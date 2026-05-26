New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

Esmaspäevases seeria neljandas mängus viskas Knicks juba avaveerandil Cavaliersi kodusaalis 38 punkti ja võitis avapoolaja 19 punktiga, võõrustajad ei jõudnud teisel poolajal lähemale ja nii läks Knicksile kirja 130:93 võit. Ida finaalseeria kuulus New Yorgi meeskonnale seega mängudega neli-null, kõigis mängudes oli Knicksi ülekaal vähemalt 11-punktiline.

Esmaspäeval kogusid kuus Knicksi mängijat kahekohalise punktisumma, Karl-Anthony Towns viskas võitjate kasuks 19 punkti ja võttis 14 lauapalli. OG Anunoby lisas 17 ja pingilt alustanud Landry Shamet 16 punkti. Knicks võitis lauavõitluse koguni 60:33 ja võttis sealjuures 20 ründelauda, Cavaliersi resultatiivseim oli 31 punkti visanud Donovan Mitchell.

1970. ja 1973. aastal NBA meistriks kroonitud Knicks on hiljem veel kaks korda finaalis mänginud, kui jäi 1994. aastal seitsmes mängus alla Houston Rocketsile ja 1999. aastal viies mängus San Antonio Spursile. Just Spurs võib läänekonverentsist vastaseks tulla ka tänavu, nende seeria tiitlikaitsja Oklahoma City Thunderi vastu on viigis kaks-kaks. Mullu kaotas Knicks idakonverentsi finaalis Indiana Pacersile.

"Mängisime väga hästi," sõnas Knicksi peatreener Mike Brown. "Jõuad konverentsi finaali ja viskad ründelaudadest ning kiirrünnakutest 65 punkti: ma ei tea, kas olen kunagi midagi sellist näinud. Tahtsime tempot kõrgel hoida," lisas 2007. aastal ka Cleveland Cavaliersiga finaali jõudnud Brown.