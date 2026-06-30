LeBron jätkab karjääri, aga mitte Lakersis

Korvpallilegend LeBron James teatas Los Angeles Lakersile, et plaanib järgmisel hooajal oma karjääri jätkata, aga Lakers temaga arvestama ei pea.

2020. aastal Lakersiga NBA meistriks tulnud James sai mullu 41-aastaseks, aga näitas jätkuvalt kõrget taset, kui aitas ilma Luka Doncicita mänginud Lakersi läänekonverentsi play-off'i avaringis Houston Rocketsi üle võidule. Los Angelese klubi hooaeg lõppes siiski järgmises ringis Oklahoma City Thunderi vastu.

Pärast hooaja viimast mängu ütles NBA skoorikuningas, et võtab edasiste otsuste tegemiseks aega, kuid tema agent Rich Paul teatas teisipäeval ESPN-ile, et James jätkab oma karjääri. Tunnustatud ajakirjanik Shams Charania edastas Pauli sõnumi, milles toodi ka välja, et Jamesi ning Lakersi teed lähevad lahku.

Los Angelese klubi soetas poolteist aastat tagasi Dallasest Sloveenia superstaari Luka Doncici ning viimasel kahel hooajal on Lakers võitnud 50 ja 53 mängu, kuid tugevas läänekonverentsis läbi murda õnnestunud pole. Jamesi lahkumisega saab Lakers aga täielikult 27-aastase Doncici meeskonnaks ning klubi saab hakata tiimi ehitama ümber sloveenlase oskuste. Prioriteediks peaks olema keskmängija positsiooni tugevdamine, lisaks peab Lakers otsustama, kas tagamängija Austin Reaves väärib hiiglaslikku lepingupikendust.

Jamesi tulevik on lahtine, aga võib eeldada, et tal on mõned klubid välja valitud. Ta liitus 2003. aasta draft'is koduse Cleveland Cavaliersiga, aga siirdus 2010. aastal Miami Heati, kellega võitis kaks meistritiitlit. 2014. aastal läks ta Clevelandi tagasi ning juhtis 2016. aastal Cavaliersi esimese meistritiitlini. 2018. aastal läks ta Lakersisse ning on veetnud läänerannikul viimased kaheksa hooaega.

Esmaspäeval kirjutas Yahoo Sportsi ajakirjanik Kevin O'Connor allikatele tuginedes, et neljakordse MVP karjäär võib jätkuda Golden State Warriorsis, kus ta liituks Stephen Curryga. O'Connori sõnul tahaks Golden State tuua tiimi veel Washington Wizardsi keskmängija Anthony Davise, kellega James 2020. aastal meistriks tuli. James on vabaagent, kuid Davise soetamiseks oleks Warriorsil vaja Washingtoniga kaubale jõuda, sest tsentril on veel järgmiseks kaheks aastaks leping olemas.