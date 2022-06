Golden State Warriors krooniti taas NBA meistriks

Läinud ööl peetud kuuendas kohtumises oli Warriorsi resultatiivseim mängija Stephen Curry, kes viskas 34 punkti, andis seitse korvisöötu ja haaras seitse lauapalli. Silmapaistva esituse tegi ka Andrew Wiggins, kes tõi 18 punkti, võttis kuus lauapalli, andis viis korvisöötu, tegi neli vaheltlõiget ja blokeeris kolm viset.

Celticsi parimana viskas Jaylen Brown 34 punkti, Jayson Tatumil oli kehv viskepäev ning ta lõpetas kohtumise 13 punkti ja seitsme lauapalliga.

"What are they gon say now" -Stephen Curry



Celebration Time #NBA75 pic.twitter.com/Tg5Adi73tz