Lakers tõukas tiitlikaitsja konkurentsist, Curry ilus seeria lõppes

Lakers saavutas juba esimese veerandaja keskel 17-punktilise eduseisu ning kuigi Warriorsil õnnestus see vahe tagasi mängida, ei lubanud kodumeeskond tiitlikaitsjat kohtumise jooksul kordagi juhtima.

Lakers on tänavuses play-off'is võitnud kõik seitse kodumängu, ühtlasi lõpetati kogu Stephen Curry karjääri väldanud Warriorsi võimas seeria, mille jooksul teenis võistkond 28 play-off seeria jooksul vähemalt ühe võõrsilvõidu. Lakersist sai alates 2014. aastast esimene võistkond, mis on Warriorsi play-off'is konkurentsist lükanud enne NBA finaalseeriat: viimase kaheksa aasta jooksul on Golden State mänginud kuues finaalis, ülejäänud kahel hooajal jäädi üldse play-off'ist välja.

LeBron James viskas reedel 30 punkti, võttis üheksa lauapalli ning jagas üheksa resultatiivset söötu. Anthony Davis toetas teda 17 punkti, 20 lauapalli, kahe vaheltlõike ja kahe viskeblokeeringuga, Austin Reaves lisas 23 punkti ja kuus korvisöötu. Curry viskas Warriorsi kasuks 32 punkti, aga teiste põhimeeste panus jäi kesiseks: Golden State tabas 48 kaugviskest 13, Klay Thompson sealjuures 2/12. Nii Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins ega Jordan Poole kahekohalise punktisummani ei jõudnudki.

Lakers kohtub läänekonverentsi finaalis Phoenix Sunsi alistanud Denver Nuggetsiga.

Idakonverentsis selgus esimene finalist, kui Miami Heat oli New York Knicksist üle 96:92 ja võitis poolfinaalseeria samuti neli-kaks. Viimase 13 aasta jooksul mängib Miami ida finaalis seitsmendat, viimase nelja hooaja jooksul kolmandat korda. Küll on ajalooline, et Heat sai sellega tänavu hakkama kaheksanda asetusena - seni ainsana on seda suutnud Knicks aastal 1999.

Jimmy Butler tabas 22 viskest seitse, aga oli 24 punktiga Miami resultatiivseim, Bam Adebayo lisas 23 punkti ja üheksa lauapalli. New Yorki vedas 41 punkti visanud Jalen Brunson. Miami jääb oma finaalivastast ootama Boston Celticsi ja Philadelphia 76ersi vahelisest otsustavast mängust.