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Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

Korvpall
LeBron James
LeBron James Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpallitäht LeBron James teatas reedel, et on oma viienda NBA meistrisõrmuse jahil sõlminud Philadelphia 76ersiga kahe aasta pikkuse lepingu.

Eelmised kaheksa hooaega Los Angeles Lakersis mänginud 41-aastase Jamesi sõnul kaalus ta suvel tõsiselt karjääri lõpetamist, ent otsustas lõpuks siiski 76ersiga käed lüüa. Kahe aasta pikkune leping toob talle sisse kaheksa miljonit dollarit.

"Kui hooaeg lõppes, arvasin, et mu karjäär on läbi," sõnas James reedel sotsiaalmeedia vahendusel. "Ma ei olnud valmis seda teatama, teadsin, et mul on otsustamiseks aega vaja, aga olin üsna kindel, et olin mänginud oma viimase mängu."

"Armastan seda mängu tõeliselt ja mul on veel midagi anda. Ma ei tee seda raha ega oma perekonna pärast: mille nimel ma veel korvpalli mängin? Tahan ikka veel töötada, vaeva näha, tahan ikka veel end ohverdada, tahan võistelda, võita ja tunda, et mul on võimalus võita," jätkas James.

"Usun, et suudan aidata Philadelphia 76ersil tiitli nimel võidelda ja olen väga elevil, et seda imelist teekonda veel viimast korda alustada," lõpetas ta postituse. James on neljakordne NBA meister (2012, 2013, 2016, 2020), 76ers on tiitli võitnud kolmel korral, aga viimati 1983. aastal.

ESPN kirjutab, et 76ers tegi Jamesi palkamisel kulisside taga kõva tööd. Meeskonna korvpallioperatsioonide president Mike Gansey, kes oli Jamesi sealoleku ajal tööl Cleveland Cavaliersi juhatuses, oli Jamesi agendi Rich Pauliga pidevalt suhtluses, lisaks meelitasid korvpallilegendi võistkonda selle staarid Tyrese Maxey, Joel Embiid ning uueks hooajaks Boston Celticsist toodud Jaylen Brown.

Eelmisel hooajal teenis 76ers põhihooajal 45 võitu ja kaotas idakonverentsi poolfinaalis hilisemale meistrile New York Knicksile mängudega null-neli. Vaatamata sellele, et James tähistab aasta lõpus 42. sünnipäeva, kuulub ta jätkuvalt NBA tippu: Lakersi eest käis ta eelmisel hooajal väljakul 60 kohtumises ning teenis mänguaega keskmiselt 33,2 minutit. Selle ajaga jäi tema arvele 20,9 punkti, 7,2 resultatiivset söötu ja 6,1 lauapalli mängu kohta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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