Mark Lajal teenis karjääri suurima turniirivõidu

Lajal alistas finaalis 6:4, 7:5 läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud kasahhi Beibit Žukajevi (ATP 325.).

"Kõigepealt õnnitlused Beibitile, sul oli hea nädal. Palun vabandust, et finaal nii läks, aga see oli hea mäng!" ütles Lajal enda võidukõnes. "Tänan enda tiimi. Meil pole alati lihtne olnud, aga olen tänulik, et nad on minu jaoks alati olemas. Ilma teieta ma poleks siin!"

Avasetis jõudis esimesena murdepallideni Lajal, aga Žukajev suutis siiski servi hoida ja viigistada 3:3-le. Kümnendas geimis sai Lajal lõpuks murde kätte ja võitis seti 6:4.

Teises setis ütles Žukajev seisul 4:4 vahetult enne Lajali servigeimi pukikohtunikule, et see kutsuks järgmise geimi järel arsti. Järgnenud geimis teenis Žukajev Lajali servil esimese murdevõimaluse, mille ta ka realiseeris ja asus 5:4 juhtima. Lajal sai aga murde kohe tagasi, päästes ka kaks settpalli. Lajali 6:5 eduseisus oli Žukajevil meditsiiniline paus, mängu jätkates läks Lajal kasahhi servil 40:0 ette ja teenis kolm matšpalli, realiseerides neist teise.

Varem oli Lajal võitnud kolm ITF-i turniiri, aga nüüd sai temast teine eestlane, kes võidutsenud ka ATP Challengeril – Jürgen Zopp võitis karjääri jooksul kolm Challengeri.

ATP Challenger on meeste profitennises tasemelt teine liiga, olles samm ülespoole ITF-i turniiridest ja jäädes alla ATP turniiridele. Tänavusest hooajast muutis ATP Challengeride kategooriaid ning kui varem oli Challenger 125 kõrgeim, siis nüüd tehti juurde ka Challenger 175, lisaks on veel Challenger 100, Challenger 75 ja Challenger 50. Kategoorianumbrid viitavad sellele, mitu punkti teenib turniirivõitja.

Lajal teenis USA-s turniirivõiduga seega 75 punkti ja kerkib 12. juunil avaldatavas maailma edetabelis eeldatavalt ligi 80 rida ehk 230. koha kanti.

Järgmisel nädalal mängib Lajal sama kategooria Challengeril Texases.