Kanepi: ma ei lähe kaasa inimestevahelise suhete lõhestamise kampaaniaga

Kanepi osalemine turniiril koos venelannast paarilisega on tekitanud palju vastukaja. Teiste seas on selle otsuse hukka mõistnud nii Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa kui ka Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

Kanepi endine mänedžer Valdo Randpere ütles Postimehele, et on proovinud Kanepile Venemaa alustatud sõja seletamiseks tuua paralleele hüpoteetilise olukorraga, kui samasuguse rünnaku alla langeks Eesti, kuid on temalt vastuseks kuulnud, et Ukrainas käivas sõjas on süüdi ka ameeriklased ning maailm ongi selline, nagu see parasjagu on.

"Kui ta midagi pähe võtab, siis see on seal peas. Nüüd on ta pähe võtnud, et sõda ei tähenda midagi – ja sellest ta lahti ei lase."

Postimees võttis kolmapäeval ühendust ka Kanepiga, kes sõitis päeva esimeses pooles rongiga Pariisi, kus laupäeval algavad Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused, ning saatis talle eelneva kokkuleppe järel kaheksa küsimust, mis puudutasid tema paarismängu Gabujevaga ning suhtumist Venemaa algatatud sõtta Ukrainas.

Pärastlõunal saatis Kanepi ühelauselise vastuse: "Ma ei tegele poliitikaga ja ei lähe kaasa inimestevaheliste suhete lõhestamise kampaaniaga."