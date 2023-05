Venemaa esireket: olen tänulik, et meil lastakse võistelda

Venemaa naiste esireket Darja Kasatkina (WTA 8.) ütles, et on õnnelik selle üle, et saab sel aastal taas Wimbledoni suure slämmi turniiril osaleda.

Kasatkina on avalikult Venemaa sissetungi Ukrainas kritiseerinud, kutsudes konflikti "täielikuks õudusunenäoks". Pühapäeval ütles venelanna, et on väga tänulik, et Wimbledoni slämmiturniiri korraldav All England Club (AELTC) otsustas sel aastal aastase vahe järel taas Venemaa ja Valgevene tennisistid võistlema lubada.

"Olin väga kurb, kui pidin eelmisel aastal Wimbledoni vahele jätma. Loomulikult oli sellel põhjus, aga see tegi siiski mulle valu," ütles 25-aastane Kasatkina. "Olen õnnelik, et saame sel aastal naasta ja tunnen ausalt, et mängin kõige õnnelikumat sporti, sest meil lubatakse võistelda."

Venemaa ja Valgevene tennisistid, sealhulgas sportlaste tugipersonal, peavad Ühendkuningriikides toimuvatel turniiridel osalemiseks allkirjastama nn neutraalsusdeklaratsiooni. All England Club rahastab kõikide ukrainlastest mängijate treening- ja võistluskulusid selle aasta suure slämmi turniiril ning on andnud loa Venemaa ja Valgevene tennisistidel Londonis treeningväljakuid kasutada.

"Suur osa mängijatest ei saa minna tagasi enda treeningkeskustesse, ei saa minna koju. Tunnen, et on mõistlik, et neile antakse võimalus Londonis treenida," ütles Kasatkina. "Nad ei saa koju minna, peavad pidevalt rändama ja maksavad ise majutuse eest, seega on see mõistlik."

Venelanna lisas, et on juba allkirjastanud enda neutraalsusdeklaratsiooni Wimbledoni turniiri jaoks ning ei ole pahane Ukraina tennisistide peale, kes keelduvad talle kätt andmast. "Kõige kurvem asi on see, et sõda ikka kestab, seega on Ukraina mängijatel väga palju põhjuseid meiega mitte käsi suruda. Ma aktsepteerin seda, see on kurb olukord," ütles Kasatkina.

Järgmine suure slämmi turniir on 28. mail algav Prantsusmaa lahtised, Wimbledoni slämmiturniir saab alguse 3. juulil.