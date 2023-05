Badosal jääb ka tänavune teine slämmiturniir vahele

25-aastane hispaanlanna avaldas, et tal diagnoositi lülisambas stressimurd ja seetõttu peab ta Prantsusmaa lahtistest loobuma.

"Just siis kui kõik tundus korras olevat, sain vahetult enne slämmiturniiri jälle halbu uudiseid. Vigastasin Rooma turniiril lülisammast ja mul diagnoositi stressimurd," ütles Badosa. "Arvestades, et hooaeg algas vigastusega, oli see väga halb uudis. See vigastus hoiab mind mõned nädalad võistlustel eemale."

Tänavu jaanuaris jättis Badosa reievigastuse tõttu Adelaide'i turniiri pooleli ega saanud seejärel Austraalia lahtistel mängida. Umbes kuuajalise vigastuspausi tõttu langes ta maailma edetabelis 20 parema seast välja. Praegu paikneb Badosa edetabelis 29. real.

Prantsusmaa lahtiste põhitabel loositakse neljapäeval, põhiturniiri mängudega tehakse algust pühapäeval.