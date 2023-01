Kanepi ja Kontaveidi alistanud Badosa jääb Austraalia lahtistelt eemale

Hispaanlanna jättis Adelaide'i turniiri poolfinaali reievigastuse tõttu pooleli. Badosa lootis küll Austraalia lahtisteks valmis olla, kuid vigastus on selline, et 16. jaanuaril algaval põhiturniiril hispaanlanna kaasa ei tee.

Lisaks temale jätab turniiri vahele ka Ajla Tomljanovic (WTA 35.), kes pidi samuti Adelaide'i turniiril poolfinaalis vastasele loobumisvõidu andma. Austraallanna puhul on tegemist põlvevigastusega.

Ajla Tomljanovic (knee injury) and Paula Badosa (abductor injury) have withdrawn from the Australian Open. Lucky losers Leolia Jeanjean (FRA) and Laura Pigossi (BRA) will be included in Monday's revised schedule, out later today. #AusOpen #AO2023