Hooaja pikima mängu võitnud ukrainlanna jõudis Roomas poolfinaali

Maailma 47. reket alistas kolm tundi ja 41 minutit kestnud kohtumises brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 15.) 6:7 (2), 7:6 (6), 6:3. Seejuures jäi Kalinina otsustavas setis 0:3 kaotusseisu, aga võitis siis kuus geimi järjest ja vormistas võidu esimesel matšpallil.

Kalinina pole kunagi varem WTA 1000 kategooria turniiril nelja parema sekka jõudnud. "Mul on selle üle väga hea meel, aga ma ei tunne praegu oma jalgu ega keha," tunnistas Kalinina pärast matši. "Ma arvan, et see oli mu karjääri pikim mäng. Tänan enda treenerit ja füüsilise ettevalmistuse treenerit, sest see ei ole ainult minu võit – minu osa oli 50 protsenti ja ülejäänud 50 protsenti oli füüsilise ettevalmistuse treeneri osa."

Poolfinaalis kohtub Kalinina maailma 12. reketi, venelanna Veronika Kudermetovaga. Viimati mängisid nad omavahel veebruaris Dubais, siis jäi kolmes setis peale Kalinina. Liival pole nad varem vastamisi olnud.