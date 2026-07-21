Messi MM-i finaali kaotusest: selle haava paranemine võtab aega

Lionel Messi tunnistas pärast Argentina 0:1 kaotust Hispaaniale jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalis, et kaotus valmistab talle suurt pettumust ning sellest taastumine võtab aega.

Argentina lootused maailmameistritiitlit kaitsta purunesid lisaajal, kui võiduvärava lõi Ferran Torres. Sellega krooniti Hispaania teist korda maailmameistriks.

39-aastase Messi jaoks oli see kolmas MM-finaal. Ta võitis maailmameistritiitli 2022. aastal, kuid pidi nüüd leppima oma teise finaalikaotusega pärast 2014. aasta finaali, kus Argentina jäi alla Saksamaale.

"Valu on tohutu ja selle haava paranemine võtab aega. Aga ma hoian kinni ka kõigest heast," kirjutas Messi sotsiaalmeedias.

Ta tõi esile meeskonna võitlusvaimu ning tänas Argentina toetajaid kogu turniiri vältel osutatud toetuse eest.

"Praegu on raske meie saavutust täielikult hinnata, kuid see meeskond jõudis kahele järjestikusele MM-finaalile. Tänan südamest iga tervituse ja sõnumi eest. Suutsime taas kogu riigina ühineda ja tunda uhkust Argentina üle," kirjutas Messi.

Ühtlasi õnnitles ta Hispaaniat maailmameistritiitli puhul.

Messi oli Argentina eduka turniiri üks võtmemängijaid. Ta kogus kaheksa väravat ja neli resultatiivset söötu ning aitas koondise finaali võitudega Egiptuse ja Inglismaa üle. Finaalis jäi Argentina siiski hätta Hispaania kaitsega, kes lasi kogu turniiri jooksul endale lüüa vaid ühe värava.

Ka Argentina poolkaitsja Enzo Fernández pöördus pärast finaali sotsiaalmeedias fännide poole. Mängu lõpus eemaldatud Fernandez rõhutas, et meeskond andis väljakul endast kõik.

"Oleme neid värve kaitsnud uhkuse, alandlikkuse ja pühendumusega. See meeskond on aastaid esindanud Argentinat parimal võimalikul viisil. Võistlemine ei tähenda ainult võitmist – see tähendab, et annad särgi nimel kõik ega anna kunagi alla," kirjutas ta.

Pärast lõpuvilet puhkenud konfliktide tõttu teatas FIFA, et on määranud distsiplinaar- ja eetikaprokuröri uurima mõlema meeskonna mängijate vahel toimunud intsidente.