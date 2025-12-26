X!

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

Vehklemine
Venemaa vehklejad Rio olümpiamängudel
Venemaa vehklejad Rio olümpiamängudel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Vehklemine

Rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) täitevkomitee otsustas, et Venemaa ja Valgevene noorsportlaste osas loobutakse nn neutraalse sportlase staatust ning vehklejad saavad võistelda oma riigi sümboolikaga.

FIE täitevkomitee hääletus hõlmas Venemaa ja Valgevene juuniore ning kadette, poolthääli kogunes 19 ning kaks liiget jätsid hääle andmata. See tähendab, et Venemaa ja Valgevene lipp, hümn, koondisevorm ning riiginimi naasevad rahvusvahelistele vehklemisvõistlustele.

Seda juba uue aasta esimestel päevadel, sest 2.-3. jaanuarini peetakse Araabia Ühendemiraatides Fujairah's juunioride MK-etapp.

Eeldatavasti pole FIE aga sugugi viimane alaliit, kes säärase otsuse teeb: rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) soovitas hiljuti agressorriikide noortekoondistel ja sportlastel võistelda oma rahvussümboolika all. Baltimaade olümpiakomiteed saatsid seejärel ROK-ile mureliku ühiskirja.

Vehklemisliit otsustas 2022. aasta veebruaris eemaldada Venemaa ja Valgevene sportlased võistlusmatilt, kuid loobus sellest keelust järgmise aasta märtsis ning lubas neutraalsed sportlased võistlustele. Euroopa vehklemisliit, mitmed tippvehklejad ning riiklikud alaliidud loobusid võistluste võõrustamisest.

Sama aasta juulis eemaldati ukrainlasest maailmameister Olga Harlan MM-il disklahvi, sest ei nõustunud Venemaa sportlasega kätt suruma. Seegi otsus sai suurt vastukaja ning muuhulgas teatas USA vehklemiskoondise peatreener Yury Gelman, et FIE on maailma kõige korrumpeerunum alaliit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

