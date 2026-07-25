Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama

Pühapäeva varahommikul alustavad Sten Priinits ja Kasper Tafenau meeste põhiturniiri. Eesti epeenaiskond võistleb 28. juulil võistkondlikul turniiril.

Ungarlanna Blanka Virag Nagy üllatas avamatšis Irina Embrichi, kui teenis 18. asetusega eestlanna üle 15:8 võidu. Veronika Zuikova andis Prantsusmaa vehklemistähele Marie-Florence Candassamyle lahingu, kuid Pariisi olümpiahõbe saavutas siiski 15:14 võidu.

Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läks 32 parema hulgas vastamisi Venemaa vehkleja Anastassia Rustamovaga, kes teenis esimeses matšis Seunghye Yangi üle napi 15:14 võidu. Eestlanna kaotas 1/16-finaalis avakolmandiku 0:4, jõudis seejärel teisel kolmandikul kahe torke kaugusele, kuid pidi siiski leppima kindla 4:15 kaotusega.

Maailma esinumber Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15:5 võiduga edasipääsu.

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