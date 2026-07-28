Eesti epeenaiskond pidi MM-finaalis tunnistama olümpiavõitjate paremust

Eesti epeenaiskond koosseisus Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis ja Veronika Zuikova võitis Hongkongis toimuvatel vehklemise maailmameistrivõistlustel hõbemedali. Kaheksa parema seas alistati valitsev maailmameister ja Pariisi OM-hõbe Prantsusmaa 45:34 ning poolfinaalis valitsev EM-hõbe Ungari 42:34, finaalis tuli tunnistada olümpiavõitja Itaalia 31:30 paremust.

Seitsmenda asetusega epeenaiskond läks 32 parema seas vastamisi Rumeeniaga ning teenis 36:25 võidu. Eestlannadele suutis konkurentsi pakkuda vaid kahekordne U-23 EM-pronks Emma Sont, kes võitis kõik oma kolm minimatši.

Sont alistas matši alguses Julia Beljajeva 2:1, siis viisid Katrina Lehise, Irina Embrichi ja Beljajeva võidud Eesti 12:5 juhtima, Sont võitis seejärel Embrichi lausa 5:0. Embrich heastas selle Natalia Constantini 5:1 alistamisega ning kuigi 21-aastane Rumeenia vehklemistäht sai matši lõpus Lehisest jagu 5:3, oli Eesti edu üldvõiduks piisav.

16 parema seas ehk kaheksandikfinaalis kohtus Eesti Kanadaga ja sai kindla 45:25 võidu. Veel kolmanda minimatši järel oli eestlannade edu 11:8, siis alistas Embrich Ruien Xiao 3:1, Beljajeva sai 7:3 ning Lehis 5:0 võidu. Eesti kaotas üheksast minimatšist ühe.

Veerandfinaalis tuli Eesti vastaseks valitsev maailmameister ja Pariisi olümpiahõbe Prantsusmaa, kes alistas Marie-Florence Candassamy, Auriane Mallo-Bretoni ja Diane von Kerssenbrocki vedamisel Hiina Taipei 45:18 ja Iisraeli 45:39.

Eesti alustas kohtumist suurepäraselt, kui Beljajeva alistas von Kerssenbrocki 5:0, Embrich tegi oma minimatši kaks esimest torget ning viis Eesti 9:2 ette ja Lehis sai seejärel 4:2 jagu Marie-Candassamyst. Beljajeva viiendas minimatšis tehtud torke järel haarasid eestlannad juba 19:7 eduseisu ja vähemalt kümnetorkeline edu püsis stabiilselt, Embrich viis Candassamy alistamisega Eesti 30:17 juhtima.

Kahes viimases minimatšis ründasid prantslannad agressiivselt, von Kerssenbrock saigi Lehise üle 9:8 ning Prantsusmaa koosseisu neljas liige Auriane Mallo-Breton Beljajeva üle 8:7 võidu, aga eduseis oli piisav ja Eesti pääses 45:34 võiduga poolfinaali.

Nelja parema seas läks Eesti vastamisi viimase nelja aasta jooksul kolm korda EM-hõbeda võitnud Ungariga, kes alistas oma veerandfinaalis USA 43:38. Lehis oli teises minimatšis Blanka Nagyst üle 7:4 ja taas säras Beljajeva, kes võitis siis Ungari koondise pesamuna 4:1 ja tegi neljanda minimatši järel koondseisuks 14:9.

Embrich jäi endast 27 (!) aastat noorema Nagy vastu korraks keerulisse seisu, aga tegi siis kolm torget järjest ning pärast Beljajeva 3:2 võitu Lili Buki üle alustas Lehis vastaste esinumbri Eszter Muhari vastu viimast minimatši kolmetorkelises edusesisus. MM-i individuaalturniiril alt läinud, kuid kuu aega tagasi Euroopa meistriks kroonitud Lehis pidas Pariisi olümpiapronksi rünnakuid pareerides hästi vastu, sai 15:12 võidu ning aitas Eesti 42:34 koondvõiduga finaali.

Viimati pääses Eesti epeenaiskond MM-finaali 2017. aastal, toona alistati kullamatšis Hiina. Seekord tuli vastaseks Itaalia, kes oli oma pingelises poolfinaalis 45:44 üle Lõuna-Koreast.

Alberta Santuccio alistas esimeses minimatšis Beljajeva 2:0 ja Eesti oli kogu ülejäänud finaali jälitajaks. Beljajeva teise minimatši võit vähendas kaotusseisu 10:11 peale, aga Lehis kaotas siis kuuendas Giulia Rizzile 0:4 ning vahe suurenes kuuele torkele. Embrich ja Beljajeva suutsid kahe peale Eesti ühe torke võrra lähemale tuua ning Lehis alustas viimast minimatši eestlannade 19:24 kaotusseisus.

Tokyo individuaalne olümpiapronks suutis itaallanna osavalt surve alla panna ning hakkas tasapisi Eesti kaotusseisu kahandama, 40 sekundit enne finaali lõppu jõudis Lehis ühe punkti kaugusele, aga lõpuks oli aega lihtsalt liiga vähe: viimastel sekunditel tehti viis järjestikust topelttorget.