Eesti epeemeeskond pidi esinumber Prantsusmaa paremust tunnistama
Eesti epeemeeskond sai Hongkongis toimuvatel vehklemise MM-il esimeses ringis võidu, kuid jäi seejärel alla esimese asetusega Prantsusmaale.
Eesti meeskond koosseisus Sten Priinits, Kasper Tafenau, Oliver Laasik ja Markus Salm alustas võistkondlikku turniiri kindlalt, alistades Singapuri esinduse lausa 45:23.
1/16-finaalis tuli eestlastele vastaseks esimese asetusega Prantsusmaa, kes sai avaringist vabapääsme. Eesti jäi pärast kolme minimatši 8:11 kaotusseisu, aga Prantsusmaa kasvatas järgmise kolme duelliga edu kahekohaliseks. Vastasseis lõppes kolme tasavägise matšiga, misjärel jäi tabloole Prantsusmaa 43:31 üleolek.
Eesti meeskonnale tähendas see kokkuvõttes 29. kohta.
Toimetaja: Kristjan Kallaste