Eesti epeemeeskond pidi esinumber Prantsusmaa paremust tunnistama

Eesti meeskonnale tähendas see kokkuvõttes 29. kohta.

1/16-finaalis tuli eestlastele vastaseks esimese asetusega Prantsusmaa, kes sai avaringist vabapääsme. Eesti jäi pärast kolme minimatši 8:11 kaotusseisu, aga Prantsusmaa kasvatas järgmise kolme duelliga edu kahekohaliseks. Vastasseis lõppes kolme tasavägise matšiga, misjärel jäi tabloole Prantsusmaa 43:31 üleolek.

Eesti meeskond koosseisus Sten Priinits, Kasper Tafenau, Oliver Laasik ja Markus Salm alustas võistkondlikku turniiri kindlalt, alistades Singapuri esinduse lausa 45:23.

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