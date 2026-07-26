Priinits ja Tafenau piirdusid MM-i põhitabelis ühe kohtumisega

Hongkongis jätkuvatel vehklemise maailmameistrivõistlustel olid pühapäeval meeste epee individuaalturniiril võistlustules Sten Priinits ja Kasper Tafenau, kes pidid aga põhitabeli avaringis vastu võtma kaotuse.

Tafenau kohtus avaringis argentiinlase Jesus Ruggeriga ja kaotas tasavägise matši 14:15. Priinits pidi tunnistama Šveitsi epeevehkleja Lucas Malcotti 15:11 paremust. Mõlemad eestlaste vastased võitsid seejärel ka oma teise matši ja jõudsid 16 parema sekka.

Alagrupiturniiril olid eestlastest võistlustules veel Oliver Laasik ja Markus Salm. Laasik teenis kaks võitu ja neli kaotust ning Salm ühe võidu ja viis kaotust. Kumbki põhitabelisse ei pääsenud.

Eesti epeevehklejatest teenis MM-i individuaalturniiri põhitabelis ainsana võidu Katrina Lehis, kes oli laupäeval avaringis soomlannast Suvi Lehtonenist üle 15:5. Nii Irina Embrich kui Veronika Zuikova langesid konkurentsist avaringis.

Naiste võistkondlik turniir toimub 28. juulil, meeste oma päev hiljem.