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Epeenaiskond tõusis maailma edetabelis neljandaks

Vehklemine
Eesti epeenaiskond MM-il
Eesti epeenaiskond MM-il Autor/allikas: FIE/Bizzi Team
Vehklemine

Hongkongis peetud maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud Eesti epeenaiskond tegi tõusu ka maailma edetabelis, kerkides tänu edukale turniirile neljandaks.

Eesti naiskond koosseisus Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis ja Veronika Zuikova alistas Hongkongis kaheksa parema seas valitseva maailmameistri ja Pariisi OM-hõbeda Prantsusmaa 45:34 ning poolfinaalis valitseva EM-hõbeda Ungari 42:34, finaalis tuli aga tunnistada olümpiavõitja Itaalia 31:30 paremust.

Eesti alustas MM-i edetabeli seitsmenda naiskonnana, kuid tänu hõbedale tõusti neljandaks, olles kogunud 291 punkti. Viie punktiga edestab Eestit USA naiskond, teine on 316 punktiga värske maailmameister Itaalia ning edetabeli liider on 376 punktiga Lõuna-Korea.

2028. aasta Los Angelese olümpia kvalifikatsiooniperiood algab järgmise aasta 1. aprillil, otse pääsevad olümpiale edetabeli neli esimest ning seejärel kõigi nelja tsooni parimad ehk kokku kaheksa naiskonda.

Toimetaja: Maarja Värv

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