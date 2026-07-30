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FOTOD | MM-hõbeda võitnud Beljajeva ja Embrich saabusid Eestisse

Vehklemine
MM-hõbeda võitnud Irina Embrich ja Julia Beljajeva jõudsid tagasi Tallinna
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25 pilti
Vehklemine

Hongkongis toimuvatel vehklemise maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud epeenaiskonna liikmed Julia Beljajeva ja Irina Embrich saabusid neljapäeval tagasi Eestisse.

Veronika Zuikova ja tiimi peatreener Nikolai Novosjolov saabusid Eestisse neljapäeva hommikul. Katrina Lehis viibib puhkusel ning seetõttu tiimiga tagasi ei sõitnud.

32 parema seas läks epeenaiskond vastamisi Rumeeniaga ning teenis 36:25 võidu. 

16 parema seas ehk kaheksandikfinaalis kohtus Eesti Kanadaga ja sai kindla 45:25 võidu. Eesti kaotas üheksast minimatšist ühe.

Veerandfinaalis oli Eesti vastaseks valitsev maailmameister ja Pariisi olümpiahõbe Prantsusmaa, keda alistades pääses Eesti 45:34 võiduga poolfinaali. 

Nelja parema seas läks Eesti vastamisi viimase nelja aasta jooksul kolm korda EM-hõbeda võitnud Ungariga, kelle vastu pääses naiskond 42:34 võiduga finaali. 

Viimati pääses Eesti epeenaiskond MM-finaali 2017. aastal, kui alistati kullamatšis Hiina. Sel korral oli vastaseks Itaalia. Kohtumises pidi Eesti epeenaiskond tunnistama nappi kaotust 30:31.  

Toimetaja: Lisette Holst

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