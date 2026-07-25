Lehis: saan aru, et ootused olid kõrged, minul endal ilmselt kõige rohkem

"Teine matš oli algusest peale keeruline. Ta ei ole kehv vehkleja. Venelasel oli täna päris suur momendi tunnetus ja ta ka põles päris hästi," ütles Lehis Delfile.

Lehis kostis, et individuaalvõistlus ajas ta võistkondliku mõõduvõtu eel vihaseks. "Ega siin pikalt selle üle jorutada ei saa. Mõnikord läheb asi lihtsalt rohkem aia taha. Saan aru, et ootused olid kõrged, minul endal ilmselt kõige rohkem. Tuleb uus päev ja uus võistlus. Homme teeme trenni ja keskendume juba naiskonnale," lõpetas Lehis.

Maailmameistriks tuli korealanna Sera Song, kes alistas finaalis itaallanna Giulia Rizzi. Pronksi teenisid poolatar Barbara Brych ja hiinlanna Tang Junyao.