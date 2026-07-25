X!

Lehis: saan aru, et ootused olid kõrged, minul endal ilmselt kõige rohkem

Vehklemine
Katrina Lehis.
Katrina Lehis. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Vehklemine

Hongkongis toimuvale MM-ile suurte ootustega läinud valitsev Euroopa meister Katrina Lehis pidi epeeturniiri teises ringis tunnistama venelanna Anastassia Rustamova 15:4 paremust.

"Teine matš oli algusest peale keeruline. Ta ei ole kehv vehkleja. Venelasel oli täna päris suur momendi tunnetus ja ta ka põles päris hästi," ütles Lehis Delfile.

Lehis kostis, et individuaalvõistlus ajas ta võistkondliku mõõduvõtu eel vihaseks. "Ega siin pikalt selle üle jorutada ei saa. Mõnikord läheb asi lihtsalt rohkem aia taha. Saan aru, et ootused olid kõrged, minul endal ilmselt kõige rohkem. Tuleb uus päev ja uus võistlus. Homme teeme trenni ja keskendume juba naiskonnale," lõpetas Lehis.

Maailmameistriks tuli korealanna Sera Song, kes alistas finaalis itaallanna Giulia Rizzi. Pronksi teenisid poolatar Barbara Brych ja hiinlanna Tang Junyao.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

vehklemisuudised

17:23

Lehis: saan aru, et ootused olid kõrged, minul endal ilmselt kõige rohkem

09:54

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

23.07

Priinits ja Tafenau jõudsid MM-il põhitabelisse

22.07

Embrich ja Zuikova murdsid MM-il põhiturniirile, Beljajeva jäi napilt välja

21.07

Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

22.06

Lehis: olid teatud pinged, seda magusam oli võit

22.06

Novosjolov: Lehis on leidnud praegu tee, kuidas olla tipus

21.06

Eesti epeenaiskond tuli EM-il viiendaks

19.06

Eesti epeemeeskond saavutas EM-il 12. koha

19.06

Lehis ammutas jõudu mullusest hõbedast: teadsin, et ei taha kaotada!

sport.err.ee viimased uudised

16:49

Elizaveta Anikina jõudis U-14 Euroopa meistrivõistlustel finaali

16:11

Hein ja Mets kuulusid omavahelises sõprusmängus algkoosseisu

15:44

Pärnu korvpallimeeskond lisas koosseisu Roger Hermeti

15:10

Fury teenis Joshua vastasseisu eel kohustusliku võidu

14:28

U-18 plokkvibu meeskond võitis EM-il hõbemedali

13:54

Eesti meistriks tulnud Kelly kindlustas EM-piletit

13:26

Sinner ja Djokovic loobusid Montreali turniirist: midagi peab muutuma

12:47

U-18 korvpallineiud lõpetasid Balti Matši neljanda kohaga

12:09

MM-il säranud Cabo Verde puurilukk siirdus Tšiilisse

11:31

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

loetumad

09:54

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

24.07

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

24.07

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

24.07

Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

24.07

Ukrainast saab OM-il Balti maja aukülaline, ROK-i otsus mõisteti hukka

24.07

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

24.07

Eestis loodud rallitarkvara sai rahvusvahelise autoliidu tunnustuse

23.07

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

09:07

Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

24.07

Aron: see oli mu senise karjääri kõige raskem vabatreening

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo