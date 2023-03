Alar Rikberg: Selveri tugevused on serv ja temporündajad

"Selveri suurim tugevus on nende serv," kiitis Rikberg ERR-ile. "Ja järgmine on nende väga võimas temporündajate osakond. Need on kaks asja, millele kõige rohkem tähelepanu pöörata. Ja siis sealt juba edasi võiks meil minna lihtsamalt, kui oma vastuvõtt on korras ja suudame temposid pidurdada."

Tartlaste nurgaründaja Taavet Leppik loeb vastast ühtlase koosseisuga meeskonnaks, kus head abi võib tulla ka pingilt. Samas kiidab kogenud Leppik ka Tartu sisekliimat, mis on tema arvates väga hea.

"Siiamaani on läinud päris õlitatult," ütles Leppik. "Kaks tiitlit on käes – ei saa nuriseda, ma arvan. Aga noh, eks see finaalseeria ole selline nelja võiduni. Seal võib juhtuda kõike ja pikk seeria. Seal ei või elus teada, mis saab."

Veel enne finaalseeria algust pikendas Tartu klubi praeguse peatreeneri Rikbergiga lepingut. Vahepeal ka Eesti koondise etteotsa määratud 41-aastane mees seob ennast tippvõrkpalliga eeldatavasti mitmeks järgnevaks hooajaks.

"Eks ta natuke sarnane on koondisele. Ehk siis 1+1 ja siis vaatame edasi. Ehk siis loogiline on see, et Eesti koondise peatreener peaks hoidma ennast soojas ja tegelema ka klubi juhendamisega," kommenteeris Rikberg.

"See on olnud alaliidu soov juba aastaid ja seda sama ideed me jätkame. Ma loodan küll, et Bigbank Tartu meeskonnas järgmisel hooajal minu käe all on treenimas ja mängimas nii mõnigi Eesti koondislane."

Kui Tartu finaalis peale jääks, oleks see klubile kolmas järjestikune Eesti meistritiitel.