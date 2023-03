Soome: Selveril on rohkem tõestada, nad on väljakul näljased

"Kui arvestada, et mängud on nii olulised, siis oli pauk kõva. Finaalseeria algas korraliku intrigiiga, selle üle on hea meel," rääkis ETV spordiuudiste stuudios endine võrkpallikoondislane Rando Soome.

"Selver/TalTechil on palju rohkem tõestada. Nende hooaeg ei ole olnud nii hea kui Tartul, kes on võitnud juba kaks tiitlit. Selver on teinud omad järeldused ja väljakul on praegu näljane võistkond," lisas Soome.

Kolm nädalat tagasi sai Rikberg vastutusrikka ameti, kui määrati uueks Eesti koondise peatreeneriks. "Kindlasti teeb Tartu nüüd omad järeldused, ei maksa üldse kahelda. Kaval rebane Alar Rikberg oskab kindlasti õigeid nuppe vajutada. Suured mängud on nüüd tulemas ja Rikbergi treenerioskused kaalutakse seal grammiga hoopis teistmoodi," rääkis Soome. "Oskuste poolelt pole midagi juurde panna, pigem on see psühholoogiline. Kindlasti ta teab, kellele piitsa ja kellele präänikut."